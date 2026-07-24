Российский удар уничтожил 410 тысяч учебников к 1 сентября: что будет с обучением и когда переиздадут книги

Российский удар по Киеву в ночь на 19 июля уничтожил типографию группы "Конві", в результате чего сгорели учебники по украинскому языку и литературе, а также по природоведению для 9-го класса, а также издания по английскому языку для 4-го класса. Всего необходимо перепечатать 410 тысяч учебников для школьников.

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Об этом сообщила коммерческий директор компании Виктория Гайдай, передает информационное агентство Интерфакс-Украина. Она отметила, что учебники, которые необходимо перепечатать, не успеют доставить в школы до 1 сентября. В связи с этим Министерство образования и науки отложило сроки доставки.

"Пока мы еще не понимаем общих масштабов ущерба, нанесенного ударом. Мы определенно сможем вернуться к работе. Но нам еще нужно несколько дней, чтобы окончательно понять, какие у нас остались мощности", – сказала Гайдай.

Сейчас типография ожидает помощи от правительства на восстановление работы.

В то же время новоназначенный министр образования и науки Андрей Бутенко на официальной странице в Facebook заявил, что в преддверии подготовки к новому учебному году часть учебников уже напечатали, упаковали и подготовили к отправке, однако из-за атаки они не будут доставлены. По его словам, пока ведутся переговоры о повторной печати, школьники и учителя могут использовать для обучения электронные версии.

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"Это не первый подобный удар. Россия целенаправленно наносит удары по типографиям и складам, где печатают и хранят украинские учебники. Враг годами пытается уничтожить украинское образование – разрушает школы и университеты, а теперь – посягает еще и на учебные материалы. Страна-террорист способна уничтожить тираж, но не способна уничтожить украинскую идентичность. Наши школьники и школьницы будут получать образование несмотря ни на что", – подчеркнул Бутенко.

Он добавил, что утраченный тираж – лишь часть крупного заказа на новый учебный год, а остальные книги доставляются по графику. По состоянию на 22 июля школы уже получили более 1,4 миллиона экземпляров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что двенадцать украинских издательств выплатили штраф на общую сумму 1,896 млн грн за нарушение сроков доставки учебников в школы в 2025 году.

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