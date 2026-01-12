Издательства выплатят почти 2 млн грн за несвоевременную доставку учебников: кто получил штрафы

Двенадцать украинских издательств должны выплатить штраф на общую сумму 1,896 млн грн за нарушение сроков доставки учебников в школы в 2025 году. В частности, до 15 сентября более 10% учебной литературы не было доставлено в учебные заведения.

Об этом сообщил Институт модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины на запрос агенства "Интерфакс-Украина". В связи с задержкой сроков доставки учебников, Комитет по вопросам образования науки и инноваций признал неудовлетворительной работу Министерства образования и науки в части обеспечения учреждений учебной литературой. Кроме того, новый механизм доставки требует доработки.

Какие издательства должны выплатить штраф

ООО "Абетка" должны уплатить 15 063 грн штрафа.

ООО "Издательство "Алатон" – 323 987 грн.

ООО "Астон" – 142 505 грн.

ООО "Издательство "Атлант" – 140 грн.

МПП "Букрек" – 2 189 грн.

ООО "Генеза" – 684 832 грн.

ООО ТО "Гимназия" – 141 936 грн.

ООО "Методика паблишинг" – 528 грн.

ООО Издательство "Учебная книга – Богдан" – 7 202 грн.

ООО "УОВЦ "ОРИОН" – 561 157 грн.

ООО "Издательство "Ранок" – 4 916 грн.

ООО "Учебно-издательский центр "Школяр" – 12 455 грн.

25 сентября 2025 года заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева отметила, что издательства, которые не вовремя доставили учебники, заплатят штрафные санкции.

В частности, в школы к середине сентября поступило 92% учебников для 7-го класса. Несмотря на то, что в 2024 году были выделены необходимые средства и даны рекомендации по ускорению издания и доставки учебной литературы, дети не получили вовремя книги.

В конце 2025 года МОН сообщило, что в 2026 году Украина перейдет на двухлетний цикл создания учебников и продолжит внедрение модели доставки учебников от издательств непосредственно в школы.

