Издательства выплатят почти 2 млн грн за несвоевременную доставку учебников: кто получил штрафы
Двенадцать украинских издательств должны выплатить штраф на общую сумму 1,896 млн грн за нарушение сроков доставки учебников в школы в 2025 году. В частности, до 15 сентября более 10% учебной литературы не было доставлено в учебные заведения.
Об этом сообщил Институт модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины на запрос агенства "Интерфакс-Украина". В связи с задержкой сроков доставки учебников, Комитет по вопросам образования науки и инноваций признал неудовлетворительной работу Министерства образования и науки в части обеспечения учреждений учебной литературой. Кроме того, новый механизм доставки требует доработки.
Какие издательства должны выплатить штраф
25 сентября 2025 года заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева отметила, что издательства, которые не вовремя доставили учебники, заплатят штрафные санкции.
В частности, в школы к середине сентября поступило 92% учебников для 7-го класса. Несмотря на то, что в 2024 году были выделены необходимые средства и даны рекомендации по ускорению издания и доставки учебной литературы, дети не получили вовремя книги.
В конце 2025 года МОН сообщило, что в 2026 году Украина перейдет на двухлетний цикл создания учебников и продолжит внедрение модели доставки учебников от издательств непосредственно в школы.
