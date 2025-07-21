''Руководитель должен быть опорой, а не препятствием''. Крик души о директорах школ в Украине задел педагогов за живое

Украинский педагог и психолог Ирина Гондюл указала на проблему директоров школ. В частности, она отметила, что стиль руководства – это продолжение личности, поэтому возникают различные категории руководителей учебных заведений из жизни, как контролеры, исполнители, вдохновители, экспериментаторы и тому подобное.

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Но, в заметке в Facebook Гондюл отметила, что есть и "директора-произвольщики", которые не признают никаких границ и руководствуются собственными правилами. По словам педагога, руководители школ должны быть опорой, а не еще одним препятствием для учителей. Кроме того, в учебных заведениях должны быть руководители, с которыми педагогам не приходится выживать, а можно работать без страха и истощения.

"Каждый директор школы работает так, как ему хорошо Потому что, должность не меняет человека, она просто включает увеличительное стекло. Все, что в человеке было – становится заметнее. Стиль мышления, отношение к другим, способ принятия решений – все это под руководящей лупой видно еще четче. Можно сказать, что стиль руководства — это продолжение личности. А потому и возникают разные категории директоров — не из учебников, а из жизни", – написала Гондюл.

"К сожалению, есть еще одна категория — директора-свавильщики. Те, кто не признает никаких границ и руководствуется только собственными правилами. Конечно, в каждом директоре может быть смешано много категорий — как специй в блюде. Но вкус задает тот ингредиент, которого положили больше всего. Не повезет тем, для кого руководитель – это еще одно препятствие, а не опора. В школах должны быть такие руководители, с которыми не приходится педагогам выживать. А можно просто работать – профессионально, без страха и истощения", – добавила она.

Украинцы отреагировали на рассказ педагога и отметили, что в заметке каждый из учителей смог узнать своего руководителя.

"Спасибо вам за сообщение! Ведь каждый из нас узнал своего директора".

"Если директор работает так, чтобы ему было хорошо – гнать такого директора с должности. Настоящий директор работает, чтобы было хорошо ученикам, коллективу, родительскому сообществу!"

"Нашему 7 классу очень не повезло, потому что математику преподает директор гимназии. Всегда опаздывает, не готова к занятиям... Классный руководитель не позволяет родителям идти к ней с этой проблемой".

"Никакая должность, по сути, не меняет человека, она становится лакмусовой бумажкой".

"Система "давит" на человека (директора); выставляет свои правила, условия игры, программы (которые не являются идеальными) и так раздавливает свободу учителя".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский педагог назвал фриками директоров школ, которые поют и танцуют с учениками.

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