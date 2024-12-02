С ИИ и элементами виртуальной реальности. В трех областях заработали инновационные образовательные пространства для детей: для чего они нужны

В Херсонской, Николаевской и Одесской областях открыли 46 инновационных образовательных центров для школьников. Заведения расположены в громадах, где нет возможности очного обучения для детей – это освобожденные населенные пункты или близкие к линии активных боевых действий.

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Кроме того, такими просторами охвачены определенные районы Одессы и Николаева, где некоторые школы также не работают оффлайн. Проект реализуется ЮНИСЕФ и Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE) при поддержке МОН, сообщает Освіторія.

Как отметил координатор образовательных проектов ЮНИСЕФ Анатолий Игнатович, по данным исследования Государственной службы качества образования результаты обучения детей, которые посещают эти центры выше результатов детей, которые пока не охвачены ими.

Как отмечается, в таких инновационных пространствах дети учатся и проводят время с помощью искусственного интеллекта, виртуальной реальности, кейсовых уроков, Майнкрафт и т.д.

Заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева отметила, что государство пытается возобновить очное учение в регионах, где это возможно. Однако рассматриваются и новые форматы организации образовательного процесса для безопасности учеников.

"Цифровые образовательные центры это лучшая альтернатива для детей, если нет возможности учиться в школах", – рассказала она.

Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор Сети украинских образовательных хабов Мария Богуслав отметила, что в этих просторах образовательные потери наверстывают по модели "перевернутого класса".

"Она меняет парадигму содержания образования, когда именно ребенок находится в центре процесса обучения и сам прорабатывает информацию благодаря геймифицированным технологиям, а учитель выполняет роль надежного помощника, ментора, которого ученик или ученица спрашивает по собственному решению", – пояснила она.

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