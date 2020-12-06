Вокруг учебника для 3 класса разгорелся скандал: родители обвинили авторов в прославлении изменника Украины

Авторов украинского учебника "Я исследую мир" для учеников 3 класса обвинили в попытке научить детей прославлять предателей государства. А именно – чемпиона Украины по пауэрлифтингу Дмитрия Халаджи, который воевал в рядах российских оккупантов на Донбассе и в настоящее время числится в базе "Миротворца".

Об этом в Facebook-сообществе "Батьки SOS" написала пользователь Зоя Марковская. Хотя в сети ее пост вызвал не такую однозначную реакцию (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Речь идет об учебнике для третьеклассников, который упорядочил коллектив авторов во главе с Т. Воронцовой и Т. Пономаренко и теме в нем "Как стать сильным". В одном из его параграфов упоминается, что самым сильным человеком планеты в 1928 году был признан украинец Иван Сила. А чтобы дети понимали о чем речь, им предлагают пересмотреть фильм о нем, главную роль в котором и сыграл предатель Украины Халаджи.

Вокруг учебника для 3 класса разгорелся скандал

Женщина отметила, что трейлер киноленты (украинский детский художественный фильм режиссера Виктора Андриенко "Иван Сила" 2013 года. – Ред.) на учебном сайте произвел на нее нормальное впечатление. "Претензии" же возникли, когда она попыталась помочь ребенку отвечать на вопросы №3 соответствующего задания – о том, кто сыграл Ивана Силу.

Страницы из учебника. Источник: Facebook "Батьки SOS"

"Меня удивила сама подача материала и вопросы. Потому что И. Силу сыграл Д. Халаджи, который с началом военной агрессии России заканчивает карьеру в спорте и кино, переезжает в ОРДЛО, вступает в ряды боевиков, затем их оставляет и с 2016 года гастролирует по России с цирками, есть в перечне на сайте "Миротворец", – возмутилась Марковская.

Дмитрий Халаджи в фильме "Иван Сила". Источник: Facebook "Батьки SOS"

Она поинтересовалась: таким образом авторы занимаются пропагандой бывшего боевика-спортсмена Халаджи, или же они просто "бездумно наполнили его на скорую руку и без проверок актуальной информации". Женщина добавила, что это уже не первый вопрос к авторам "Я исследую мир", так как первый касался "разработки школьной формы и ее наличия".

В комментариях под постом одни пользователи поддержали ее возмущение, другие отметили, что им было все равно, потому что до сих пор они даже не знали, кто такой Дмитрий Халаджи.

Дмитрий Халаджи в базе "Миротворца". Источник: myrotvorets.center

"Я знаю, что скажут. По закону мы не должны сверять учебники с сайтом "Миротворец". Или же опять "задача на критическое мышление", "Отделяйте мух от котлет. Я например этот фильм вообще не смотрела. Какое отношение актер имеет к прославленному силачу? Вопрос риторический. Отвечать не нужно", "За Ивана Силу, Поддубного надо, чтобы все знали дети, а вот о Халажи не обязательно", "Так и должны ответить, что боевик и захватчик, а там уже и за реакцией учителя можно провести перепись "ватанов" в школе среди преподавательского состава", "Если в домашнем задании вопрос о Силе, дети должны знать то, что рассказывал учитель об этой выдающейся личности. Или же дети в 3 классе должны самостоятельно обрабатывать материал, просматривать фильмы и запоминать имена актеров?", – прокомментировали украинцы.

Учебник для третьеклассников упорядочил коллектив авторов во главе с Т. Воронцовой и Т. Пономаренко. Источник: Facebook "Батьки SOS"

Дмитрий Халаджи. Источник: Facebook "Батьки SOS"

Скриншот поста. Источник: Facebook "Батьки SOS"

Комментарии пользователей. Источник: Facebook "Батьки SOS"

Реакция пользователей. Источник: Facebook "Батьки SOS"

Комментарии украинцев. Источник: Facebook "Батьки SOS"

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