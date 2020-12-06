Вокруг учебника для 3 класса разгорелся скандал: родители обвинили авторов в прославлении изменника Украины

Авторов украинского учебника "Я исследую мир" для учеников 3 класса обвинили в попытке научить детей прославлять предателей государства. А именно – чемпиона Украины по пауэрлифтингу Дмитрия Халаджи, который воевал в рядах российских оккупантов на Донбассе и в настоящее время числится в базе "Миротворца".
Об этом в Facebook-сообществе "Батьки SOS" написала пользователь Зоя Марковская. Хотя в сети ее пост вызвал не такую однозначную реакцию (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Речь идет об учебнике для третьеклассников, который упорядочил коллектив авторов во главе с Т. Воронцовой и Т. Пономаренко и теме в нем "Как стать сильным". В одном из его параграфов упоминается, что самым сильным человеком планеты в 1928 году был признан украинец Иван Сила. А чтобы дети понимали о чем речь, им предлагают пересмотреть фильм о нем, главную роль в котором и сыграл предатель Украины Халаджи.
Вокруг учебника для 3 класса разгорелся скандал
Женщина отметила, что трейлер киноленты (украинский детский художественный фильм режиссера Виктора Андриенко "Иван Сила" 2013 года. – Ред.) на учебном сайте произвел на нее нормальное впечатление. "Претензии" же возникли, когда она попыталась помочь ребенку отвечать на вопросы №3 соответствующего задания – о том, кто сыграл Ивана Силу.
"Меня удивила сама подача материала и вопросы. Потому что И. Силу сыграл Д. Халаджи, который с началом военной агрессии России заканчивает карьеру в спорте и кино, переезжает в ОРДЛО, вступает в ряды боевиков, затем их оставляет и с 2016 года гастролирует по России с цирками, есть в перечне на сайте "Миротворец", – возмутилась Марковская.
Она поинтересовалась: таким образом авторы занимаются пропагандой бывшего боевика-спортсмена Халаджи, или же они просто "бездумно наполнили его на скорую руку и без проверок актуальной информации". Женщина добавила, что это уже не первый вопрос к авторам "Я исследую мир", так как первый касался "разработки школьной формы и ее наличия".
В комментариях под постом одни пользователи поддержали ее возмущение, другие отметили, что им было все равно, потому что до сих пор они даже не знали, кто такой Дмитрий Халаджи.
"Я знаю, что скажут. По закону мы не должны сверять учебники с сайтом "Миротворец". Или же опять "задача на критическое мышление", "Отделяйте мух от котлет. Я например этот фильм вообще не смотрела. Какое отношение актер имеет к прославленному силачу? Вопрос риторический. Отвечать не нужно", "За Ивана Силу, Поддубного надо, чтобы все знали дети, а вот о Халажи не обязательно", "Так и должны ответить, что боевик и захватчик, а там уже и за реакцией учителя можно провести перепись "ватанов" в школе среди преподавательского состава", "Если в домашнем задании вопрос о Силе, дети должны знать то, что рассказывал учитель об этой выдающейся личности. Или же дети в 3 классе должны самостоятельно обрабатывать материал, просматривать фильмы и запоминать имена актеров?", – прокомментировали украинцы.
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