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Скандал із порадою лікувати рак содою отримав продовження: МОН виправдалося за підручник

  • Авторка послалася на інформацію із сайту для пенсіонерів

  • У Міносвіти заявили, що така порада розвиватиме критичне мислення учнів

  • Також переконують, що підстав для зняття з підручника грифа "рекомендовано МОН" немає

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У Міністерстві освіти й науки заявили, що не бачать нічого резонансного в пораді боротися з онкохворобами за допомогою соди. Про це, нагадаємо, йдеться в одному з параграфів українського підручника з хімії за 9 клас.

Чиновники Міносвіти впевнені, що це розширить критичне мислення учнів, і підстав для зняття з підручника грифа "рекомендовано МОН" немає. Таку відповідь у міністерстві дали на запит hromadske.

Насамперед там наголосили, нібито для української освіти просто необхідне залучення різних навчальних ресурсів, які дозволять "критично оцінювати інформацію, отриману з різних джерел, зокрема й хімічну". Також в освітньому відомстві запевняють, що авторка підручника Марія Савчин лише хотіла подати якомога більше цікавої інформації.

У підручнику вказано, що дані про лікувальні властивості соди було взято із сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів". У МОН же переконують, що було ще одне джерело зі США, яке "просто забули додати".

У міністерстві виправдовуються, мовляв, інформацію ж все-таки розмістили з позначкою "Увага!" і зауваженням, що в таких питаннях варто радитися з лікарем.

"Інформація про соду не є трендом нетрадиційної медицини. Сьогодні харчову соду використовують в офіційній народній медицині, косметології, кулінарії, хімічній, легкій і текстильній промисловості, металургії, сільському господарстві. Вона входить до складу багатьох аптечних препаратів, зокрема ліків проти кашлю, печії, гастриту. Розчин соди виводить з організму отруту й токсини, знімає набряк легенів, допомагає під час великої втрати крові людиною. Дослідження в медицині засвідчують, що сода інколи ефективніша за синтетичні ліки, оскільки вона входить до складу крові й у разі внутрішньосудинного введення відновлює її нормальну структуру", – йдеться у відповіді МОН.

Скриншот із підручника
Скриншот із підручника. Джерело: Facebook Інни Доміної

Крім цього, міністерство надало ще декілька аргументів на захист скандального уривка з підручника:

  • нобелівський лауреат із фізіології та медицини Отто Варбург довів, що однією з причин виникнення раку є "порушення засвоєння клітинами кисню через те саме закислення організму". Тому звичайна сода нібито може зменшити вплив негативних факторів і відновити кислотно-лужний баланс;

  • у відповіді цитують публікацію з одного з українських ресурсів, де зазначається, що радянський лікар Іван Неумивакін – це адепт альтернативної медицини, а приймання соди "вирішує багато різних проблем зі здоров'ям";

  • в освітньому відомстві нагадали про італійського лікаря Туліо Сімончіні, який стверджував, що рак – грибкове захворювання і не потребує хіміотерапії. Хоча цього медика у 2006 році позбавили ліцензії.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Моя школа
Місце
Україна
Теги
Навчання хімія Міністерство освіти України
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