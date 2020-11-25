Скандал с советом лечить рак содой получил продолжение: МОН оправдалось за учебник

Также утверждают, что оснований для снятия с учебника грифа "рекомендовано МОН" нет

В Минобразования заявили, что такой совет будет развивать критическое мышление учеников

В Министерстве образования и науки заявили, что не видят ничего резонансного в совете бороться с онкозаболеваниями с помощью соды. Об этом, напомним, идет речь в одном из параграфов украинского учебника по химии за 9 класс.

Чиновники Минобразования уверены, что это расширит критическое мышление учеников, и оснований для снятия с учебника грифа "рекомендовано МОН" нет. Такой ответ в министерстве дали на запрос hromadske.

Прежде всего, там отметили, якобы для украинского образования просто необходимо привлечение различных учебных ресурсов, которые позволят "критически оценивать информацию, полученную из различных источников, включая химическую". Также в образовательном ведомстве уверяют, что автор учебника Мария Свечин только хотела подать как можно больше интересной информации.

В учебнике указано, что данные о лечебных свойствах соды были взяты с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров". В МОН же убеждают, что был еще один источник из США, который "просто забыли добавить".

В министерстве оправдываются, мол, информацию же все таки разместили с пометкой "Внимание!" и замечанием, что в таких вопросах стоит советоваться с врачом.

"Информация о соде не является трендом нетрадиционной медицины. Сегодня пищевую соду используют в официальной народной медицине, косметологии, кулинарии, химической, легкой и текстильной промышленности, металлургии, сельском хозяйстве. Она входит в состав многих аптечных препаратов, в частности лекарств против кашля, изжоги, гастрита. Раствор соды выводит из организма яд и токсины, снимает отек легких, помогает при большой потери крови человеком. Исследования в медицине показывают, что сода иногда эффективнее синтетических лекарств, так как она входит в состав крови и в случае введения восстанавливает ее нормальную структуру", – говорится в ответе МОН.

Скриншот с учебника. Источник: Facebook Инны Доминой

Кроме этого, министерство предоставило еще несколько аргументов в защиту скандального отрывка из учебника:

Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Отто Варбург доказал, что одной из причин возникновения рака является "нарушение усвоения клетками кислорода из-за того же закисления организма". Поэтому обычная сода якобы может уменьшить влияние негативных факторов и восстановить кислотно-щелочной баланс;

в ответе цитируют публикацию с одного из украинских ресурсов, где отмечается, что советский врач Иван Неумывакин – это адепт альтернативной медицины, а употребление соды "решает много различных проблем со здоровьем";

в образовательном ведомстве напомнили об итальянском враче Тулио Симончини, который утверждал, что рак – грибковое заболевание и не требует химиотерапии. Хотя этого медика в 2006 году лишили лицензии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

первой на странный совет в учебнике по химии для 9-х классов обратила внимание украинка Инна Домина. Там говорилось о том, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях.

В то же время пользователи сети нашли и другие сомнительные утверждения в этом же учебнике по химии авторства Свечен М. М.

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