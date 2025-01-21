Самая строгая учительница Великобритании объяснила, почему важно носить школьную форму

Учитель из Британии Катарина Бирбалсингх, известна как самый строгий директор школы в стране, заявила, что правительственный запрет на ношение школьной формы подвергнет детей риску. Она написала письмо на четыре страницы в адрес министерства образования, в котором разъяснила, почему ученикам необходимо носить школьную форму.

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Бирбалсингх – основатель и директор общественной школы Михаэла (Michaela Community School). По ее словам, ограничение лейбористов на ношение детьми школьной формы может привести к тому, что дети будут подвергаться большему риску эксплуатации. Письмо к ведомству она опубликовала на своей странице в соцсети Х.

Британское правительство решило позаботиться о бюджете родителей и сократить расходы на школьную форму.

Планируется свести к минимуму использование фирменных предметов одежды. Министр образования Бриджит Филлипсон говорит, что количество фирменных предметов одежды следует ограничить тремя. Это позволят семьям сэкономить более 50 фунтов стерлингов на каждого ребенка. Департамент образования еще изучает все имеющиеся данные и пока не принял окончательного решения о точном количестве предметов фирменной одежды, которым будут ограничены школы.

Бирбалсингх утверждает, что дети, которые носят форму с логотипом своей школы, склонны соблюдать высокие стандарты учебного заведения.

Наличие формы будет уменьшать шансы, что мальчики будут спускать брюки, а девочки поднимать юбки. В результате, по ее словам, будет меньше "возможностей для сексуальной эксплуатации", что "защитит детей от вреда".

"В глубинке и даже за ее пределами мальчишки начинают с того, что стягивают брюки с задней части тела. Наличие брюк, которые можно легко узнать по грамотно расположенному логотипу, чтобы учителя могли поддерживать высокие стандарты с детьми, означает, что уязвимые мальчики с большей вероятностью почувствуют свою принадлежность к школе", – отмечает педагог.

По ее мнению, это "ограничивает возможности для сексуальной эксплуатации и защищает как мальчиков, так и девочек от вреда". Бирбалсингх также заявила, что запрет на брендовые вещи может помешать учителям "вдохновлять своих детей на лидерские роли", поскольку галстуки с логотипом школы часто используются для обозначения старшеклассников, таких как префекты и капитаны школ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании бьют тревогу из-за неопрятности среди учеников школ. Все больше учителей говорят, что вынуждены стирать школьную форму учеников, чтобы они не столкнулись с изоляцией или издевательствами.

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