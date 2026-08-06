Самые недорогие специальности 2026 года: какие направления стоят от 23 тысяч гривен в год
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Самой дешевой специальностью для поступления в высшие учебные заведения в 2026 году стал Железнодорожный транспорт, стоимость обучения по которой составляет 23 179 гривен. Второе место заняло Животноводство, где нужно заплатить 23 421 гривну, третье – Металлургия с 26 093 гривнами в год.
Об этом сообщает образовательный портал Education.ua. Средняя стоимость по специальности не определяет цену во всех вузах, ведь на это, в частности, влияют местоположение учебного заведения, конкретная образовательная программа и форма обучения. Так, например, обучение на заочной форме обходится дешевле, чем на дневной, однако большинство медицинских программ можно осваивать только на дневной форме.
10 самых дешевых специальностей в университетах в 2026 году
Напомним, самой дорогой специальностью на контрактной основе в украинских университетах стала стоматология. Стоимость обучения составляет 73 157 гривен. В среднем на самых дорогих направлениях обучение стоит более 70 тыс. грн в год, а на самых дешевых — от 23 тыс. грн. Самые высокие средние цены имеют медицинские специальности, а также международные, математические и творческие. Среди самых доступных — инженерные и аграрные специальности.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов 2026 года.
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