Самым молодым 14 лет, самому старшему – 70: в каком возрасте участники НМТ сдавали экзамен в 2024 году. Таблица

Самым молодым участникам, сдававшим Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2024 году, было 14 лет, их всего двое. Один абитуриент решил пройти испытание в возрасте 70 лет и стал самым старшим в списке.

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Такие данные сообщены в официальном отчете Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Наибольшее количество зарегистрированных поступающих в 17 лет – 148 045, в 18 лет – 77 332, 19 – 14 867. Также 12 абитуриентов сдавали экзамен в 15 лет и 1200 в 16 лет.

1080 абитуриентов решили пройти испытание в возрасте от 50 до 65 лет. В частности, 50-летних желающих оказалось 236, а 60 и 65-летних по двое. Личных данных участников УЦОКО не разглашало, поэтому кто эти поступающие пока не известно.

Напомним, участники НМТ-2024 получили самый высокий средний балл по немецкому языку – 152 из 200 возможных. В то же время хуже всего в этом году поступающие справились с математикой. По этому предмету ученики имели всего 132,5 балла. Согласно отчету, самые высокие баллы поступающие получали по иностранным языкам: английскому – 149,1, испанскому – 148,7, французскому – 148,6. На пятом месте по успеваемости оказался украинский язык – 146,8 балла.

По данным УЦОКО, больше всего участников НМТ-2024 дополнительным предметом выбрали английский язык (38,5%), меньше всего – физику (2,8%) и химию (1,13%).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти 10 тысяч выпускников этого года не смогли составить НМТ-2024.

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