'Сапожник без сапог': как красиво сказать на украинском

Украинский язык богат собственными выражениями, которые помогают избежать заимствований из русского. Слово "сапожник" является типичным суржиком и не существует в чистом украинском. Зато мастера, который шьет или ремонтирует обувь, правильно называть "сапожником".

Этот термин зафиксирован в академическом толковом словаре как обозначение мастера, который шьет и ремонтирует обувь. Однако дословный перевод известного выражения "сапожник без сапог" не уместен, ведь фразеологизмы лучше заменять аутентичными украинскими соответствиями.

Известное выражение "сапожник без сапог" описывает ситуацию, когда специалист мастерски выполняет работу для других, но сам не может воспользоваться ее плодами. Ирония заключается в том, что профессионал, постоянно занятый заказами, часто не имеет времени или ресурсов на собственные нужды.

Такое явление распространено среди ремесленников и специалистов разных профессий, которые помогают другим, но забывают о себе. Филологи советуют не переводить это выражение дословно как "сапожник без сапог", потому что это звучит неестественно. Зато украинский язык предлагает ряд колоритных народных альтернатив, которые точно передают тот же смысл.

Среди самых распространенных украинских фразеологизмов:

Не той пиво п'є, хто варить .

. Золото миєм, а голодні виєм ,

, На те він і кравець, щоб подертий жупан носити .

. Без чобіт швець, без штанів кравець

Чоботареві діти ходять босі.

Специалисты по украинскому языку, в частности филологи Ольга Лещименко и Мария Словолюб, отмечают: народные выражения не стоит калькировать. Вместо этого ищите готовые украинские соответствия, которые звучат естественно и точно передают смысл. Такие фразеологизмы делают язык живым и аутентичным.

Используя их, вы не только избегаете суржика, но и обогащаете свою речь.

