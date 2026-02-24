СБУ взялась за частную школу в Сумах, где 'нет войны', а дети изучают русский язык

Служба безопасности Украины (СБУ) изучает информацию о деятельности "альтернативной школы "Асгард" в Сумах, где дети изучают русский язык на уроках и читают российских авторов. Также государственный орган системно противодействует любым угрозам национальной безопасности.

Видео дня

Об этом СБУ сообщило в ответ на запрос hromadske. Как известно, в заведении проводят уроки по игре на свирели, работе с пером, глиной, а также академических наук. По словам основательницы пространства Марии Короткой, школа не за Россию, однако она оставляет за собой право изучать "классиков", которые не причастны к полномасштабному вторжению в Украину.

В заведении не рассказывают о полномасштабном вторжении и "надеются, что эти обстоятельства скоро закончатся". В то же время, для детей обустроен "тихий уголок" с зеленым ковриком, диванчиком и журнальным столиком, ведь здесь "не приучают детей, чтобы они бегали в укрытие или боялись".

Руководитель пространства утверждает, что "язык для всех людей один, а жить нужно в духе братства друг к другу". Она также отмечает, что заведение ни за что не агитирует, а просто занимается семейными делами вместе со своими детьми, объединившись для того, чтобы воспитывать их в мире, любви и добре.

Пространство создали родители, которые организовали семейную форму обучения. Заведение посещает семеро детей из пяти семей, а стоимость обучения зависит от количества уроков: 5-7 занятий в день обойдется родителям в 9-12 тысяч гривен. Чтобы получить документы государственного образца, дети будут зачислены в школу, которая имеет лицензию и проходить аттестацию там.

Как известно, на ситуацию отреагировали в Государственной службе качества образования Сумской области. Начальница управления Алла Рябуха отметила, что пространство Асгард не имеет лицензии и сделать проверку, что происходит в заведении невозможно. Однако подобными случаями может заниматься полиция или Служба безопасности Украины. В то же время, вопрос возникает не к самому заведению, а к родителям, которые отдают детей в подобные пространства.

По жалобам граждан о наличии русского языка в программе семейного пространства работают органы власти и образования, отмечает представитель Уполномоченного по защите государственного языка в Сумской области Виктория Витер. По ее словам, будут направлены запросы по выяснению статуса учреждения для определения, на каком основании все же предоставляются образовательные услуги.

Она отметила, что деятельность Асгарда имеет признаки вероятного нарушения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В частности, статьи 27 – коммунальные и частные учебные заведения должны оформлять свои сайты и страницы на украинском языке. Также, согласно статье 21, языком образовательного процесса является украинский.

Семейное образовательное пространство Асгард – это альтернативная школа начального и среднего звена. Занятия платные, с 1 по 8 класс. В заведении преподают базовые школьные предметы, а также русский язык и литературу, пользуются "советскими и дореволюционными учебниками, ведь там есть нестандартные задачи на логику и сообразительность". Об этом сообщала ранее изданию Цукр Марина Короткая. По ее словам, здесь полный учебный день с 09:00 до 16:00. Чтобы устроить ребенка, достаточно сообщить ФИО, месяц и год рождения, и прислать фото

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что частная школа Асгард в Сумах, где дети учатся по советским учебникам, попала в очередной скандал. Так, в сети появилось видео с новогоднего праздника, где дети пели русскую песню "Зима в избушке" под пятиконечной звездой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!