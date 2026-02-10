'Сделать предложение': как правильно перевести на украинский язык

Во время грандиозного выступления рэпера Bad Bunny в перерыве Супербоула зрители увидели трогательную сцену – парень стал на одно колено и подарил своей возлюбленной кольцо, позвав ее замуж. А знаете ли вы, как этот счастливый момент правильно называется на украинском языке?

Если вы долго разговаривали на русском, вы можете попробовать перевести привычное для вас выражение "сделать предложение" и сказать "зробити пропозицію". Но на самом деле оно является калькированным, вместо этого украинцы имеют для этого специальное слово. OBOZ.UA отыскал его в словарях.

Начнем с того, что употреблять конструкцию "зробити пропозицію" на украинском языке можно. Но относится она к сфере деловой речи. Можно "зробити пропозицію" заключить партнерство в бизнесе, устроиться на работу, основать новое предприятие. Это ошибкой не станет.

Если же речь идет о делах сердечных, то в украинском языке употребляют глагол "освідчуватися". Он имеет два очень близких значения. Первое – это открывать свои романтические чувства. Поэтому о выражении "зізнатись в коханні" также забываем, оно является калькой с русского, да и любовь – не преступление, чтобы в ней признаваться. А второе – это предлагать брак. Вот примеры употребления этого слова из украинской литературы.

Чого той Шагай, властиво, хоче? Прецінь бачить, що вона йому прихильна, що вона його любить? І чому не освідчується? Чому чекає? (Б.Лепкий)

Якби ти, Маргарито, знала, скільки безсонних ночей, лежачи на печі, біля віконця, з якого віяло холодом, я мріяв освідчитися тобі в коханні! (В. Дрозд).

Итак, если вы планируете что-то романтическое на грядущий День святого Валентина, предложить любимому человеку брак, запоминайте это слово – "освідчуватися". Признавайтесь в своих чувствах на украинском правильно.

