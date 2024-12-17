Семиклассник 'исчезает' через несколько недель: заслуженный учитель Украины назвал три главные проблемы онлайн-обучения

Одной из причин образовательных потерь украинских школьников является дистанционное обучение, ведь из-за вынужденных онлайн-уроков падает эффективность образовательного процесса. Дети теряют мотивацию и сосредоточенность, перестают выполнять задания, отключают камеры, а потом совсем исчезают. Так средний семиклассник перестает посещать обучение через несколько недель.

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Об этом рассказал Заслуженный учитель Украины и преподаватель физики Александр Трилис в публикации Зеркало недели. По его словам, есть три главные проблемы дистанционных уроков.

Во-первых, дети еще не имеют полностью сложившегося мировоззрения, которое помогает ориентироваться, что важно, а что нет. Это понимание появляется от окружающих – учителей, сверстников и групп, занимающихся общим делом. Однако, когда школьники сами сидят перед экраном, то даже доступ к лучшим источникам информации может прерываться вопросами, что он здесь делает, зачем это и вообще нужно ли оно им.

"На эти вопросы не существует исчерпывающего ответа в плоскости логики – нужен пример взрослых, энтузиастов, эмоции сверстников, образовательная атмосфера. Возможно, технические средства позволят когда-нибудь достичь на онлайн-занятиях эффекта присутствия, пока нет", – отмечает педагог.

Отображается на восприятии информации и монитор компьютера или экран телефона. Во время онлайн-занятия школьник получает поток сигналов, не относящихся к обучению, что влияет на способность сосредотачиваться и концентрироваться. Да, любые посторонние звуки или запахи выбивают из процесса минимум на 10 минут, это с учетом того, если учитель понимает ситуацию и старательно возвращает ребенка к теме урока.

Третьей проблемой становится ведение урока учителями, которые продолжают обучать детей, как и раньше, находясь в классе, но сидя перед монитором. Усвоение технологий дистанционного обучения, овладение техникой, требует времени, сил, желания, однако не всем сейчас этого хватает, отмечает Трилис.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как наверстать образовательные потери из-за дистанционного обучения.

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