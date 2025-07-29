Сергей Захарин назвал топ-10 проблем образовательной политики, которые следует решать немедленно

Бывший государственный секретарь Министерства образования и науки, профессор Сергей Захарин назвал проблемы образовательной политики в Украине, которые нужно немедленно решить. По его словам, за последние два года было допущено много ошибок, о чем свидетельствуют решения профильного парламентского комитета и выводы многих органов власти.

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Также указывают на проблемы в образовательной отрасли и петиции и замечания от депутатов. Захарин, учитывая известные факты и дискуссии вокруг ошибок, построил собственный рейтинг проблем образовательной политики. Своими мыслями экс-чиновник поделился в блоге Освіта.ua.

Заоблачно низкий уровень оплаты труда педагогов

Учителя и воспитатели имеют самую низкую среднюю зарплату в стране, часто получая менее 10 тысяч гривен. МОН долгое время хранило молчание, однако впоследствии сообщило, что разрабатывает сценарии решения проблемы. В одном из интервью министр образования Оксен Лисовой рассказал, что зарплата учителей выросла на 10%, однако ее уровень не достиг уровня инфляции. Сейчас образовательное ведомство не дало ни одного решения, которое бы гарантировало педагогам достойный уровень оплаты труда.

Неуклюжее сокращение школьной сети

МОН приняло ряд решений, направленных на сокращение школьной сети. Одно из них – приказ №1112 "Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных заведениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине". В нем отмечается, что решения применяются "в условиях военного положения", простое о возможностях восстановления сети в довоенном виде нет. Впоследствии было объявлено об отмене этого приказа, зато остаются в силе ряд других, которые ограничивают доступ детей к качественному школьному образованию. Кроме того, при сокращении заведений часто отсутствует коммуникация с участниками образовательного процесса.

Слабая антикоррупционная работа

В августе 2023 года суд установил факт коррупционного правонарушения в действиях одного из заместителей министра (речь идет о конфликте интересов). В мае 2024 года Кабинет Министров инициировал проведение служебного расследования в отношении одного из заместителей министра (речь идет о бездействии с передачей корпоративных прав). Однако несмотря на злободневность проблемы, образовательная команда не прокомментировала эти случаи.

Просчеты в сфере производства и доставки учебников

В 2024 году Комитет по вопросам образования, науки и инноваций признал неудовлетворительной работу МОН по обеспечению учебниками школьников. Так, говорилось о несвоевременности доставки и возможности ее срыва. Также было изменено учреждение, которое отвечает за создание учебников. По словам Захарина, Украинский институт развития образования (УИРО), который отвечает за это, не имеет должного опыта экспертизы проектов учебников. Также на сайте учреждения нет никакой значимой информации, а также сведений о руководителе и его заместителях. Более того, по фактам противоправных решений и действий отдельных должностных лиц этого "института" расследуется несколько уголовных производств, уверяет экс-чиновник.

Непонимание места и роли министерства в системе формирования образовательной политики

Вместо действительно необходимых реформ МОН предлагает много "информационного шума" – лозунгов, картинок, видений, презентаций и тому подобное. Так, документ "Видение будущего образования и науки Украины" содержит описание фантазий, которые не согласились с другими органами формирования политики. А сами видения не вдохновляют педагогов, зато уже имеющиеся стратегии и концепции, которые были одобрены на основе правительственных процедур до 2023 года показательно игнорируются. Кроме того, не выполняются решения парламентского комитета.

Бессистемная и выборочная ликвидация университетов

В течение последних двух лет МОН работает над ликвидацией высших учебных заведений, однако значительное количество наблюдателей считает такие шаги бессистемными, субъективными и выборочными. Кроме того, процессы реформирования вузов не получили поддержки от образовательной среды, а даже вызвали сопротивление. Так, практически не проводились соответствующие обсуждения, а результаты проведенных не были учтены. Захарин отмечает, что главным критерием ликвидации вуза является отсутствие сильного руководителя, который может противостоять произволу.

Манипуляции с публичными финансами

Профильный комитет признал неудовлетворительной работу МОН по эффективному использованию средств субвенций из госбюджета по направлениям. Депутаты установили "критические показатели" уровня использования средств некоторых субвенций. В частности, речь идет о субвенции на обустройство безопасных условий в школах, приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков), обеспечение качественного, современного и доступного образования "Новая украинская школа" в части повышения квалификации учителей. Также, по словам Захарина, есть документы, где утверждается, что вузы с лучшими показателями имеют меньший объем финансирования, а сама формула подается как эпохальная реформа и действует очень избирательно.

Неэффективная коммуникационная политика

За последние два года резко выросло количество петиций на различные образовательные темы, семь из них набрали необходимое количество голосов. Министр и его заместители отказываются общаться с профессиональной средой. Так, например, Совет ректоров художественных учебных заведений Украины направил в МОН письмо с ходатайством организовать рабочую встречу по проведению национального мультипредметного теста. Эта просьба была проигнорирована, а само совещание было проведено с одним из многочисленных заместителей министра образования и только после вмешательства Офиса Президента и профильного комитета. Кроме того, министр и его заместители не посещали заседания парламентских комитетов, с профессиональными объединениями встречались нечасто и выборочно.

Стремительное ухудшение качества естественнонаучного образования

Согласно результатам Международного исследования качества образования PISA в 2022 году, украинские школьники в среднем набрали 450 баллов по шкале по естественно-научным дисциплинам. Средний показатель в мире (включая бедные страны) – 485. То есть, две трети украинских школьников, участвовавших в исследовании, по естественным дисциплинам показали низкие или крайне низкие результаты. Тогда как в 2018 году украинские школьники набрали в среднем 469 баллов.

Ключевая проблема содержания естественнонаучного образования в украинской школе – теоретичность, абстрактность, оторванность от практики, перегруженность оторванными друг от друга фактами, неспособность сформировать у соискателей основы критического мышления (по крайней мере, относительно природных явлений и процессов). Профильное ведомство не вносит инициатив по обновлению содержания естественнонаучного образования, обустройству школьных лабораторий, увеличению финансирования на закупку оборудования и реактивов и т.п.

Отказ от инновационных траекторий в сфере дошкольного образования

Образовательный комитет признал неудовлетворительной работу МОН по своевременному обеспечению подготовки документов по выполнению закона "О дошкольном образовании". Ключевой проблемой стало отсутствие подзаконных нормативно-правовых актов, за подготовку которых несет ответственность именно Министерство образования. В частности, для полноценного их внедрения было необходимо обновить или подготовить 44 нормативно-правовых акта. Однако по свидетельству депутатов, за семь месяцев было принято только два документа. Де-факто МОН отказалось внедрять позитивные изменения в сфере дошкольного образования, отмечает Захарин.

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