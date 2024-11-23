'Сфера образования в заложниках': языковой омбудсмен Украины обратился к учителям, школьникам и их родителям

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил важность постоянного применения государственного языка в учебных заведениях Украины. Ибо все участники образовательного процесса – учителя, ученики и их родители – должны осознавать свою ответственность.

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По словам омбудсмена, из-за заметного режима коллективного двуязычия в обществе, сфера образования остается в заложниках. Об этом он сказал, выступая на Всеукраинской научно-практической конференции "Украинский язык как фактор национальной государственности".

"К сожалению, из-за заметного режима коллективного двуязычия в обществе сфера образования остается в заложниках. Чрезвычайно важно соблюдение 21 статьи закона о государственном языке, которая предусматривает обязательное применение украинского в учебных заведениях. Держать эту ответственную за судьбу государства линию обороны имеют как педагогические работники и школьники, так и их родители, которые должны активно приобщаться к утверждению украинского гражданского и национальной идентичности своих детей – нашего украинского будущего", – сказал Кремень.

В Офисе Уполномоченного по защите государственного языка также отмечают, что образовательный процесс охватывает все виды деятельности, происходящие на территории учебного заведения. Украинский язык должен звучать не только на уроках, но и на перерывах, в воспитательной работе, на родительском собрании, библиотеке, спортзале или бомбоубежище.

"От каждого из нас зависит создание украиноязычной среды. В сотрудничестве с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления мы сможем обеспечить защиту и утверждение украинского языка как государственного", – отметила представитель Уполномоченного Виктория Ветер.

Напомним, что ранее Тарас Кремень говорил о том, что именно педагоги ответственны за соблюдение закона о государственном языке в учебных заведениях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Кремень поддержал инициативу по общению на государственном языке в учебных заведениях.

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