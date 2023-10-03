Шесть фраз, которые никогда нельзя говорить детям, чьи родители на войне

Общение с детьми, чьи родители защищают Украину от российской агрессии, требует особого внимания и чувствительности. Слова могут сильно повлиять на психологическое и эмоциональное состояние школьника, поэтому учителям следует знать, как правильно говорить с учениками о войне и каких фраз лучше избегать.

Анна Ларионцева, детский психолог и руководитель тренингового центра развития личности "Ресурс" рассказала для Освіторія, что обращать внимание нужно и на возрастные особенности детей. В частности, с учениками начальных классов не стоит обсуждать подробности ужасов войны, а со старшими школьниками вести более глубокий разговор о том, что происходит и почему их родители оказались в рядах Вооруженных Сил Украины.

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Также психолог советует говорить с детьми о том, почему мамы или папы нет рядом, не бояться использовать слова "ВСУ", "война", "враг", "агрессоры". Школьникам важно донести, что скучать по родителям нормально, и что они испытывают такие же чувства.

Фразы, которые психолог не рекомендует говорить детям, чьи родители на войне

Не стоит использовать высказывания "Все будет хорошо, с твоим папой/мамой ничего не случится", ведь война непредсказуема, и никто не может точно этого знать.

ведь война непредсказуема, и никто не может точно этого знать. "Скоро закончится война" или "скоро твоя мама/папа вернется с фронта" дает временное облегчение, однако позже может повысить уровень тревоги у ребенка.

дает временное облегчение, однако позже может повысить уровень тревоги у ребенка. Не нужно спрашивать ребенка "Как дела у твоей мамы/папы?", "Когда они смогут к тебе приехать?", "А что происходит на фронте?". Такие слова могут еще больше огорчить ученика и вызвать волнение.

Высказывания по типу "Скоро тебе станет лучше", "Это просто такая адаптация у тебя" также стоит не использовать. Ведь никто не знает ситуацию у конкретного ребенка. Лучше заменить их "Я могу представить, что ты сейчас чувствуешь, и ты можешь рассчитывать на мою поддержку" или "Твои родители делают все, чтобы наша страна победила, и мы будем в это верить".

также стоит не использовать. Ведь никто не знает ситуацию у конкретного ребенка. Лучше заменить их или Фраза "Ты теперь взрослый, ты должен поддерживать свою маму, пока отец воюет" перебрасывает на ребенка обязанности взрослых и переносит на него роль отца. Особенно это касается мальчиков.

перебрасывает на ребенка обязанности взрослых и переносит на него роль отца. Особенно это касается мальчиков. Также психолог не советует поднимать тему потерь и смерти, ведь это может сильно травмировать, особенно в случае, когда школьник определенное время не имеет связи с родителями.

Эксперт по психологии обращает внимание, что не нужно разделять детей на тех, у кого родители на войне, между теми, у кого нет. Такая ситуация будет приводить к обесцениванию, поэтому в случае необходимости лучше пообщаться с ребенком наедине.

Также Анна Ларионцева дала несколько рекомендаций, как общаться с детьми, родители которых находятся на войне, в частности, она советует:

Слушать и проявлять внимание. Быть внимательными к чувствам и мыслям учеников, чаще брать за руку, обнимать, но всегда спрашивать разрешения.

Реагировать на эмоции, будь то агрессия или замкнутость в себе. Важно уделить время ребенку и поговорить с ним.

будь то агрессия или замкнутость в себе. Важно уделить время ребенку и поговорить с ним. Проводить личные разговоры и направлять к психологу. Если ученик нуждается в личном разговоре, предоставьте ему такую возможность или помогите обратиться к школьному психологу.

Если ученик нуждается в личном разговоре, предоставьте ему такую возможность или помогите обратиться к школьному психологу. Делиться своими чувствами и опытом. Если школьники интересуются вашими эмоциями и реакцией на войну, будьте открыты и искренни. Расскажите о своем опыте, что вам помогает справиться с эмоциями.

Создавать положительные активности: привлекайте к рисованию, изготовлению оберегов для защитников, в том числе и для родителей-воинов детей в классе.

привлекайте к рисованию, изготовлению оберегов для защитников, в том числе и для родителей-воинов детей в классе. Не перегружайте. Не прибавляйте школьникам чрезмерное количество занятий. Дайте им возможность выразить свои эмоции и отдохнуть.

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