Шесть украинских слов, которые сложно перевести на другие языки: что они означают

Украинский язык красивый, мелодичный и имеет немало таких слов, которые на другом языке объяснить сложно. Прямой перевод не даст полного понимания смысла, который был вложен.

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Диктор и тренер по ораторскому искусству Оля Мацьопа назвала шесть слов, которые практически невозможно перевести на любой другой язык. Что это за слова и каково их значение, она рассказала в своем видео в социальной сети Instagram.

Украинские слова, которые не имеют иностранных аналогов:

"Вирій" – теплые края, куда улетают зимовать птицы;

"Тужити" – испытывать глубокую печаль по кому-то или чему-то;

"Непереливки" – так говорят о человеке, который оказался в сложной ситуации;

"Манівці" – обходные пути, неизведанные тропы;

"Щем" или "щемити" – слово, которым описывают особое состояние эмоциональной боли;

"Добродій" – человек, бескорыстно помогающий другим.

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