Шесть вузов Украины попали в престижный мировой рейтинг: какие места заняли
Шесть украинских высших учебных заведений попали в топ-1000 лучших вузов мира.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга QS World University Rankings 2021.
Наивысшая позиция досталась Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина, который попал на 477 место. Это +14 позиций вверх по сравнению с прошлым годом.
Вторым идет национальный университет имени Тараса Шевченко, который получил 601-650 место. За год он потерял 60 позиций.
Харьковская политехника осталась на прежнем уровне и занимает 651-700 места.
Киевский политехнический университет имени Сикорского и Сумской государственный университет также сохранили свои места, расположившись на 701-750 строчках.
Львовская политехника в минувшем году была на 751-800 позициях, теперь же упала на 800-1000 места.
Как писал OBOZREVATEL, ранее президент заявил, что кадровый голод должен решаться за счет качественного высшего образования. Ректоров высших учебных заведений в связи с этим намерены проверять на эффективность.