Шесть вузов Украины попали в престижный мировой рейтинг: какие места заняли

Шесть украинских высших учебных заведений попали в топ-1000 лучших вузов мира.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга QS World University Rankings 2021.

Наивысшая позиция досталась Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина, который попал на 477 место. Это +14 позиций вверх по сравнению с прошлым годом.

ХНУ имени Каразина education.ua

Вторым идет национальный университет имени Тараса Шевченко, который получил 601-650 место. За год он потерял 60 позиций.

Харьковская политехника осталась на прежнем уровне и занимает 651-700 места.

Киевский политехнический университет имени Сикорского и Сумской государственный университет также сохранили свои места, расположившись на 701-750 строчках.

Львовская политехника в минувшем году была на 751-800 позициях, теперь же упала на 800-1000 места.

topuniversities.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент заявил, что кадровый голод должен решаться за счет качественного высшего образования. Ректоров высших учебных заведений в связи с этим намерены проверять на эффективность.