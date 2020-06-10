Шість вишів України потрапили в престижний світовий рейтинг: які місця зайняли

Кирило Лютий Моя Школа 23:57, 10.06.2020 Оновлено: 00:20, 11.06.2020

Шість українських вищих навчальних закладів потрапили в топ-1000 найкращих вишів світу.

Про це свідчать дані рейтингу QS World University Rankings 2021.

Найвища позиція дісталася Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна, який потрапив на 477 місце. Це +14 позицій вгору порівняно з минулим роком.

ХНУ імені Каразіна
education.ua

Другим іде національний університет імені Тараса Шевченка, який отримав 601-650 місце. За рік він втратив 60 позицій.

Харківська політехніка залишилася на колишньому рівні і займає 651-700 місця.

Київський політехнічний університет імені Сікорського і Сумський державний університет також зберегли свої місця, розташувавшись на 701-750 рядках.

Львівська політехніка минулого року була на 751-800 позиціях, тепер же впала на 800-1000 місця.

topuniversities.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент заявив, що кадровий голод повинен вирішуватися за рахунок якісної вищої освіти. Ректорів вищих навчальних закладів у зв'язку з цим мають намір перевіряти на ефективність.

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