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Шкарлет назвал аргументы за обучение детей в школах с 5 лет

  • Сергей Шкарлет отметил, что в случае поддержки обучения в школах с пяти лет будет разработана программа

  • И. о. министра образования подчеркнул, что дети 5-ти и 6-ти лет требуют разного подхода

1.6т
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Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет назвал несколько аргументов в пользу обучения в школах с пяти лет.

В Telegram он отметил, что сейчас по этому вопросу идет общественное обсуждение, а в случае поддержки будет разработана соответствующая учебная программа.

Шкарлет назвал аргументы за раннее обучение в школах

Шкарлет назвал аргументы за раннее обучение в школах. Источник: Минобразования

Минобразования

Ключевыми в пользу раннего обучения, по мнению Шкарлета, являются три аргумента:

  • последовательность дошкольного и начального звеньев образования;

  • чем раньше начинается освоение ребенком полезных навыков, развитие способностей, тем более успешным будет этот ребенок во взрослой жизни;

  • современные дети развиваются намного быстрее, а значительную роль в этом играет сумасшедший темп развития информационных технологий.

"Для меня очень важным является мнение каждого гражданина относительно организации 12-летнего школьного обучения, начиная с пяти лет. Сознательно начал общественный диалог на эту тему. В случае поддержки предусмотрена разработка соответствующих возрасту детей образовательных и учебных программ", – пояснил и. о. министра.

Шкарет подчеркнул, что пятилетние и шестилетние дети требуют разных подходов и компетенции по форме и длительности обучения.

"Это дорого, говорят эксперты. Но наши дети не хуже тех, кто учится в более развитых странах, поэтому аргументы в пользу экономии считаю нецелесообразными. Моя задача – найти возможности и поддержку", – подытожил глава ведомства.

Telegram Сергея Шкарлета.
Telegram Сергея Шкарлета.
Telegram Сергея Шкарлета.
Telegram Сергея Шкарлета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве образования Украины рассматривают начало обучения детей в школах с пяти лет.

Сергей Шкарлет привел в пример, что в некоторых странах Европейского Союза начинают обучение в школах именно с этого возраста, а оканчивают в 17.

Позднее он пояснил, при каких условиях дети будут учиться в школе с 5 лет.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Тема
Образование в Украине
Персона
Сергей Шкарлет
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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