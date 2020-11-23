Шкарлет назвав аргументи за навчання дітей в школах з 5 років

В. о. міністра освіти підкреслив, що діти 5-ти і 6-ти років вимагають різного підходу

Сергій Шкарлет зазначив, що у разі підтримки навчання в школах з п'яти років буде розроблена спеціальна програма

Виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет назвав кілька аргументів на користь навчання в школах з п'яти років.

У Telegram він зазначив, що зараз з цього питання йде громадське обговорення, а в разі підтримки буде розроблена відповідна навчальна програма.

Шкарлет назвав аргументи за раннє навчання в школах. Джерело: МОН МОН

Ключовими на користь раннього навчання, на думку Шкарлета, є три аргументи:

послідовність дошкільної та початкової ланок освіти;

чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою буде ця дитина в дорослому житті;

сучасні діти розвиваються набагато швидше, а значну роль в цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

"Для мене дуже важливим є думка кожного громадянина щодо організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з п'яти років. Свідомо почав суспільний діалог на цю тему. У разі підтримки передбачена розробка відповідних віку дітей освітніх і навчальних програм", – пояснив в. о. міністра.

Шкарет підкреслив, що п'ятирічні і шестирічні діти вимагають різних підходів і компетенції за формою і тривалості навчання.

"Це дорого, кажуть експерти. Але наші діти не гірші за тих, хто вчиться в більш розвинених країнах, тому аргументи на користь економії вважаю недоцільними. Моє завдання – знайти можливості і підтримку", – підсумував глава відомства.

Telegram Сергія Шкарлета.

Telegram Сергія Шкарлета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві освіти України розглядають початок навчання дітей в школах з п'яти років.

Сергій Шкарлет навів приклад, що в деяких країнах Європейського Союзу починають навчання в школах саме з цього віку, а закінчують в 17.

Пізніше він пояснив, за яких умов діти вчитимуться в школі з 5 років.

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