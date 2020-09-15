Шкарлет назвал количество школ, в которых нет интернета

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что сейчас в 59 школах нет интернета.

Такие данные по состоянию на 15 сентября глава ведомства озвучил в интервью, которое опубликовано на сайте МОН. Он также опроверг данные Министерства о том, что более 6 тысяч школ не имеют нормального интернета для дистанционного образования.

Шкарлет озвучил количество школ без интернета. Фото mon.gov.ua

По словам Шкарлета, для этого достаточно скорости 30 Мбит/с. "Министерство очень тщательно обработало ситуацию с подключением к дистанционному обучению школ, к интернету", – сказал он.

В эфире телеканала "1+1" он отметил, что на начало 2020 года интернета не было в 740 школах, к началу лета это количество сократилось до 600, а в июле-августе – до 200.

На начало сентября, добавил чиновник, насчитывалось 74 школы без интернета, а по состоянию на 15 сентября их осталось 59.

Глава МОН также рассказал, что интернет отсутствует школах, которые расположены в горных районах, на севере страны и в некоторых регионах Одесской области.

"Министерство очень тщательно обработало ситуацию с подключением к дистанционному обучению школ, к интернету", – сказал он.

Шкарлет отметил, что соответствующую программу поддерживает государство, а МОН на 2021 год заложило субвенцию для проведения интернета в школы.

Напомним, что в конце августа заместитель главы Министерства цифровой трансформации Александр Шелест заявил, что в Украине у 6 тысяч школ нет оптического подключения к интернету, которое необходимо для полноценного использования возможностей дистанционного образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом учебном году в Украине продолжится практика телеуроков, а их аудиторию расширят и на учащихся 11-х классов.

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