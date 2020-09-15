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Шкарлет назвал количество школ, в которых нет интернета

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Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что сейчас в 59 школах нет интернета.

Такие данные по состоянию на 15 сентября глава ведомства озвучил в интервью, которое опубликовано на сайте МОН. Он также опроверг данные Министерства о том, что более 6 тысяч школ не имеют нормального интернета для дистанционного образования.

Шкарлет озвучил количество школ без интернета. Фото mon.gov.ua

Шкарлет озвучил количество школ без интернета. Фото mon.gov.ua

По словам Шкарлета, для этого достаточно скорости 30 Мбит/с. "Министерство очень тщательно обработало ситуацию с подключением к дистанционному обучению школ, к интернету", – сказал он.

В эфире телеканала "1+1" он отметил, что на начало 2020 года интернета не было в 740 школах, к началу лета это количество сократилось до 600, а в июле-августе – до 200.

На начало сентября, добавил чиновник, насчитывалось 74 школы без интернета, а по состоянию на 15 сентября их осталось 59.

Глава МОН также рассказал, что интернет отсутствует школах, которые расположены в горных районах, на севере страны и в некоторых регионах Одесской области.

"Министерство очень тщательно обработало ситуацию с подключением к дистанционному обучению школ, к интернету", – сказал он.

Шкарлет отметил, что соответствующую программу поддерживает государство, а МОН на 2021 год заложило субвенцию для проведения интернета в школы.

Напомним, что в конце августа заместитель главы Министерства цифровой трансформации Александр Шелест заявил, что в Украине у 6 тысяч школ нет оптического подключения к интернету, которое необходимо для полноценного использования возможностей дистанционного образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом учебном году в Украине продолжится практика телеуроков, а их аудиторию расширят и на учащихся 11-х классов.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Персона
Сергей Шкарлет
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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