Шкарлет назвав кількість шкіл, в яких немає інтернету

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що зараз в 59 школах немає інтернету.

Такі дані станом на 15 вересня глава відомства озвучив в інтерв'ю, яке опубліковане на сайті МОН. Він також спростував дані Міністерства про те, що понад 6 тисяч шкіл не мають нормального інтернету для дистанційної освіти.

Шкарлет озвучив кількість шкіл без інтернету. Фото mon.gov.ua

За словами Шкарлета, для цього достатньо швидкості 30 Мбіт/с. "Міністерство дуже ретельно опрацювало ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл, до інтернету", – сказав він.

В ефірі телеканалу "1+1" він зазначив, що на початок 2020 року інтернету не було в 740 школах, до початку літа ця кількість скоротилася до 600, а в липні-серпні – до 200.

На початок вересня, додав чиновник, налічувалося 74 школи без інтернету, а за станом на 15 вересня їх залишилося 59.

Глава МОН також розповів, що інтернет відсутній школах, які розташовані в гірських районах, на півночі країни і в деяких регіонах Одеської області.

"Міністерство дуже ретельно опрацювало ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл, до інтернету", – сказав він.

Шкарлет зазначив, що відповідну програму підтримує держава, а МОН на 2021 рік заклав субвенцію для проведення інтернету в школи.

Нагадаємо, що в кінці серпня заступник глави Міністерства цифровий трансформації Олександр Шелест заявив, що в Україні у 6 тисяч шкіл немає оптичного підключення до інтернету, яке необхідно для повноцінного використання можливостей дистанційної освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новому навчальному році в Україні продовжиться практика телеуроків, а їх аудиторію розширять і на учнів 11-х класів.

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