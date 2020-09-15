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Шкарлет назвав кількість шкіл, в яких немає інтернету

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Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що зараз в 59 школах немає інтернету.

Такі дані станом на 15 вересня глава відомства озвучив в інтерв'ю, яке опубліковане на сайті МОН. Він також спростував дані Міністерства про те, що понад 6 тисяч шкіл не мають нормального інтернету для дистанційної освіти.

Шкарлет озвучив кількість шкіл без інтернету. Фото mon.gov.ua

Шкарлет озвучив кількість шкіл без інтернету. Фото mon.gov.ua

За словами Шкарлета, для цього достатньо швидкості 30 Мбіт/с. "Міністерство дуже ретельно опрацювало ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл, до інтернету", – сказав він.

В ефірі телеканалу "1+1" він зазначив, що на початок 2020 року інтернету не було в 740 школах, до початку літа ця кількість скоротилася до 600, а в липні-серпні – до 200.

На початок вересня, додав чиновник, налічувалося 74 школи без інтернету, а за станом на 15 вересня їх залишилося 59.

Глава МОН також розповів, що інтернет відсутній школах, які розташовані в гірських районах, на півночі країни і в деяких регіонах Одеської області.

"Міністерство дуже ретельно опрацювало ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл, до інтернету", – сказав він.

Шкарлет зазначив, що відповідну програму підтримує держава, а МОН на 2021 рік заклав субвенцію для проведення інтернету в школи.

Нагадаємо, що в кінці серпня заступник глави Міністерства цифровий трансформації Олександр Шелест заявив, що в Україні у 6 тисяч шкіл немає оптичного підключення до інтернету, яке необхідно для повноцінного використання можливостей дистанційної освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новому навчальному році в Україні продовжиться практика телеуроків, а їх аудиторію розширять і на учнів 11-х класів.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Особа
Сергій Шкарлет
Місце
Україна
Тег
Міністерство освіти України
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