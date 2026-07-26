'Школа не должна нести ответственность за поведение и обучение детей': Пауль Пшеничка посоветовал Украине последовать примеру США

В украинской школе следует четко разграничить ответственность между учениками, родителями и учителями, ведь нынешняя модель неэффективна. Об этом заявил педагог с 50-летним стажем, заслуженный вчитель Украины Пауль Пшеничка.

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Он принял участие в заседании Клуба экспертов и эксперток Медиахаба "Твой город" и поделился своим видением оптимальной организации учебного процесса. По мнению Пшенички, Украине стоит обратить внимание на подходы, которые применяются за рубежом, в частности в США.

Педагог рассказал, что в Америке ответственность за поведение детей возложена не на школу, а на родителей. "Да, не учитель, а родители отвечают за поведение. Воспитывать детей в школе – это бесполезное дело. Если они невоспитанные, этот шлейф будет долго тянуться", – сказал Пшеничка.

По его словам, система образования в США построена таким образом, что нарушениями дисциплины со стороны школьников занимаются правоохранительные органы. "Этим занимается полиция – она начинает воспитывать родителей", – пояснил педагог.

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Отдельно Пшеничка обратил внимание на подход к обучению, где ключевая роль принадлежит самим ученикам. "А кто отвечает за обучение? А оказывается, за обучение отвечают дети. Это их работа. Они приходят учиться, и они должны отвечать за то, как они воспринимают материал, как они учатся", – отметил он.

На учителя при этом, по словам спикера, возлагается задача качественно изложить материал. "Задача учителей – донести тот предмет, который они преподают, до детей", – сказал он. Пшеничка убежден, что четкое распределение обязанностей между всеми участниками образовательного процесса позволит значительно повысить эффективность школы.

Отдельно педагог остановился на роли руководства учебных заведений, которое, по его мнению, в идеале должно ставить своим приоритетом обеспечение надлежащих условий для работы учителей. "Руководство школы в основном занято тем, что создает такие условия для учителя, при которых он может нормально работать. Вы можете быть лучшим учителем, но если у детей беспорядок в поведении, детей слишком много – то есть очень много детей в очень тесном помещении, они сидят там как шпроты в банке – они тогда не могут учиться, потому что постоянно отвлекаются друг на друга", – пояснил он.

Подводя итог, Пшеничка отметил, что такая модель организации школы вполне понятна. К тому же она может быть весьма эффективной при условии ее правильного внедрения.

Ранее OBOZ.UA публиковал обращение учительницы, которая призвала родителей заниматься воспитанием детей дома, а не возлагать эту задачу на школу.

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