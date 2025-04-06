'Школа не может решить эти проблемы сама': Британия после сериала 'Юношество' увеличит количество учителей-мужчин

В школах Великобритании увеличат количество учителей-мужчин для борьбы с токсическим поведением из-за сериала "Юношество". По словам министра образования Бриджит Филлипсон, мальчикам нужны более сильные образцы для подражания, чтобы противостоять опасности, с которой они сталкиваются.

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Чиновница отметила, что школы не могут самостоятельно решать возникающие проблемы с подростками, ведь ответственность начинается с родителей. Педагоги отмечают, что сейчас растет токсическое влияние онлайн, поэтому ребятам нужны сильные и положительные образцы для подражания, передает Тhe Guardian.

По ее словам, только каждый четвертый учитель – мужчина, в детском саду и начальной школе – только каждый седьмой.

"Школы не могут решить эти проблемы сами, и ответственность начинается дома родителей. Но только каждый четвертый учитель в наших школах является мужчинами. Только каждый седьмой в детских садах и начальной школе. Каждый 33 в раннем возрасте", – сказала Филлипсон.

Она отмечает, что поведение ребят и влияние молодежи на то, кем становятся молодые люди, становится проблемой современности. Министерство образования обеспокоено нехваткой мужчин, обучающихся на учителей.

Кроме того, планируется изучить использование телефонов в школах и изучить доверие детей к полиции.

Напомним, школьникам в Британии со следующего учебного года введут уроки, как противостоять женоненавистничеству и токсической маскулинности. Также ученики начальной и средней школы будут учить, как преодолевать тяжелые эмоции и сосредотачиваться на борьбе с секситским контентом.

Такие инициативы вводятся через сериал "Юношество" о подростке, арестованном за убийство девушки под влиянием онлайн-пропаганды. Директора школ обратились к родителям с призывом поговорить со своими сыновьями и учебными заведениями, где они учатся, если их что-то беспокоит в поведении детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему сериал "Юношество" должны посмотреть все родители.

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