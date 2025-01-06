Школьники Луцка переходят на дистанционное обучение: что случилось

В Луцкой громаде с 8 января учебные заведения переходят на дистанционное обучение. После зимних каникул, которые начались в Луцке 25 декабря и продлятся по 7 января, ученики выходить в школы не будут.

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Об этом изданию misto.media в понедельник, 6 января, сообщил глава департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь. По его словам, в онлайн-формате ученики будут учиться с 8 по 11 января.

Соответственно, уже в понедельник, 13 января ученики луцких школ вернутся к очному обучению.

Чиновник объяснил, что решение по такому формату обучения было принято для экономии электроэнергии. Ранее департамент образования проводил консультации с руководителями и директорами школ.

"Мы планировали продлевать каникулы на дистанционный формат обучения. Ведь экономия энергоресурсов, даже на один день, очень важна. Но образовательный процесс начинается по плану 8 января", – сказал Бондарь.

Он также добавил, что дистанционное обучение из-за экономии света в Луцке внедряют уже не в первый раз.

"Мы периодически это делали, в свое время", – добавил представитель горсовета.

В Министерстве образования и науки ранее рассказали, что в Украине увеличилось количество учеников, которые вернулись к офлайн-урокам – на 17,8%, что составляет 311 097 учеников. Больше детей, которые учатся очно, в западных регионах. Количество учеников, которые выбрали смешанное обучение, уменьшилось на 145 992.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заслуженный учитель Украины и преподаватель физики Александр Трилес выдвинул идею, как наверстать образовательные потери из-за дистанционного обучения.

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