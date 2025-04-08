Школьников, которые изучали русский язык как отдельный предмет, стало меньше в 5 раз: Бабак озвучил положительную тенденцию

В Украине уменьшилось количество школьников, которые изучали русский язык как отдельный предмет, в пять раз – до 768 учеников. Глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак подчеркнул, что наблюдается положительная тенденция.

Видео дня

В интервью Українським новинам он рассказал, что родители отказываются от того, чтобы их ребенок изучал русский язык. Чиновник подчеркнул, что процесс дерусификации в школах связан с реакцией украинского общества на военные преступления России, а не с изменением нормативно-правовой базы.

"Вместе с тем, есть положительная тенденция, когда родители отказываются от того, чтобы их ребенок изучал русский язык. Так, например, в годовом отчете Уполномоченного по защите государственного языка отмечено, что в 2023/2024 году количество школьников, которые изучали русский язык как отдельный предмет, сократился в 5 раз – до 768, и только в 3-х заведениях общего среднего образования изучался русский язык как отдельный предмет", – сказал Бабак.

"Процесс дерусификации общего среднего образования не связан с изменением нормативно-правовой базы или административным давлением, а является реакцией украинского общества на военные преступления и геноцид, совершенный Российской Федерацией против украинского народа", – добавил он.

Чиновник также рассказал, что полностью запретить русский язык в школах на законодательном уровне невозможно. Ведь, по его словам, он относится к языкам национальных меньшинств, что может стать дискриминацией и усложнить движение Украины в Европейский Союз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда поступило больше всего жалоб о нарушении языкового закона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!