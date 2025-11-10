Школьница из Тернополя получила образовательную премию в 100 тысяч гривен. Фото

15-летняя школьница Магдалина Липовецкая получила престижную образовательную премию имени Павла Тычины от Творческого объединения Художественного украинского движения. Юноша из ячейки Союза украинской молодежи в Тернополе. Девушка заняла 3 место и получит награду в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщается на странице Ukrainian Youth Association – CYM Global. К участию в конкурсе присоединилось более 200 человек, в их числе – руководители различных учебных заведений, победители номинаций на звание "Учитель года", ученые с учеными степенями. Среди нескольких сотен заявок отобрали 25 полуфиналистов.

В финале конкурса соревновались 7 человек. Завершающим испытанием конкурсантов стала публичная лекция перед большой слушательской аудиторией и жюри.

Липовецкая была самой молодой участницей финала и единственной школьницей-призером.

Творческое объединение МУР, которое в последние годы стало известно благодаря мюзиклам "Ты (Романтика)" и "Ребелия", уже во второй раз провело конкурс среди педагогов на Премию им.

Напомним, 32 украинских школьников получили награды на международных олимпиадах по разным дисциплинам. В частности, по физике, химии, биологии, математике, географии, информатике и астрономии.

Ученики вернулись домой с 27 медалями, среди которых четыре золотые, 12 серебряных и 11 бронзовых. Кроме того, украинская команда заняла место среди девяти лучших постеров на Международной географической олимпиаде.

