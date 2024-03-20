Школы и детские сады Одессы переводят на дистанционку из-за угрозы баллистики: какие заведения смогут работать офлайн

Школы и детские сады Одессы, не имеющие собственного укрытия или рядом действующего, будут учиться исключительно в дистанционном формате до начала весенних каникул. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич. Она отметила, что на такие шаги в городе идут из-за угрозы баллистических обстрелов со стороны России.

Те учебные заведения, которые имеют собственное укрытие или расположенное не дальше, чем в 100 метрах, могут продолжать очное обучение. По словам Буйневич, дети не должны ходить по улицам во время тревог. Информацию опубликовал официальный Telegram-канал города.

"Почти 200 учебных заведений Одессы имеют собственные укрытия. Все остальные используют укрытие, расположенное в другом здании. Иногда это здание за 200-400 метров. Заведения, не имеющие ни собственного, ни рядом действующего укрытия, работают исключительно дистанционно. Это две школы и несколько десятков садиков. Поэтому принимаем решение по улицам во время тревог не ходить. Будем использовать только те укрытия, которые ближе, чем 100 метров к учебному заведению", – отметила глава Департамента образования.

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Она пояснила, что за время каникул в учебных заведениях проведут реорганизацию, чтобы все дети смогли учиться очно. Это будет происходить путем "подселения" – у кого-то в школе будет еще одна школа и так же с детским садом.

Буйневич отметила, что в администрации города понимают минусы этого решения, в частности школьники и дошкольники будут ходить в новые здания, иметь новый маршрут, может уменьшиться время пребывания в учебном заведении. По ее словам, в первую очередь все участники образовательного процесса будут в безопасности и не будут ходить по улицам под угрозой баллистики.

Чиновница также добавила, что за каникулы для учебных заведений создадут расписания с пожеланиями родителей относительно формы обучения и те, кто решат остаться на дистанционном обучении смогут это также сделать.

"За каникулы расписания будут созданы, ваши пожелания по форме обучения будут учтены. Если вы решите перейти на дистанционное или считаете, что так безопаснее и выйдете с дистанционного на очное, обратитесь к классному руководителю. Сегодня уже готовы варианты, департамент и руководители заведений работают над наиболее удобными маршрутами для участников образовательного процесса", – заверила Буйневич.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в отделе образования Одессы объяснили, должны ли дети идти в школу после бессонных ночей.

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