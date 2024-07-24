Школы Львова начнут обучение 2 сентября, но Садовый недоволен

Львовские школьники начнут обучение 2 сентября 2024, вместе со всеми детьми Украины. На этом заметил глава города Андрей Садовый. Чиновник заверил, что администрация города принимает и выполнит решение Кабинета министров.

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Но, по словам Садового, здравый смысл проиграл, ведь во время полномасштабной войны России против Украины украинцы должны быть гибкими и адаптироваться к новым обстоятельствам. Об этом мэр Львова заявил в официальном Telegram-канале.

"О решении Кабмина о начале учебного года 2 сентября. Мы принимаем и выполним это решение. Львовские школьники начнут обучение вместе со всеми. Что я об этом думаю. Здравый смысл проиграл. Демократия и децентрализация тоже. Но, кажется, никому того не надо. Во время войны мы должны быть гибкими и быстро адаптироваться к новым обстоятельствам", – написал Садовый.

Он добавил, что принимающий решение и несет за него ответственность. По мнению чиновника, у Кабинета министров нет информации о том, какой будет зима и как будет проходить обучение в школах. В частности, городской штаб Львова по подготовке к зимнему периоду рекомендовал начать обучение 19 августа из-за риска отключения электроэнергии.

Напомним, украинские школы начнут учебный год 2 сентября 2024, в понедельник, а завершат 30 июня 2025-го. Такое решение принял Кабмин во время заседания. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что областные администрации должны обеспечить организацию процесса, учитывая ситуацию с безопасностью.

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