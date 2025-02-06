Школы Николаева перевели на дистанционное обучение: что случилось

В Николаеве часть школ с 6 февраля учится в дистанционном режиме. Власти города приняли решение об онлайн-обучении из-за того, что в последнее время почти ежедневно поступают сообщения о "минировании" учебных заведений.

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Об этом рассказал начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Роман Возняк, передает "Суспільне. Он пояснил, что спецслужбы отрабатывают все такие сообщения, проверяют заведения, а детей в это время эвакуируют, чтобы сделать невозможными несчастные случаи.

Возняк добавил, что школьники вынуждены часами находиться на улице при низкой температуре воздуха, пока правоохранители обследуют территорию заведения. По этой причине часть заведений будет работать дистанционно.

"Учитывая то, что сегодня есть общественная опасность, мы находимся в состоянии войны и эти сообщения рискованны, было принято решение определенное количество школ перевести на дистанционную форму обучения. Также чтобы дети не мерзли на улицах, потому что в последнее время повысился уровень заболеваемости гриппом", – рассказал чиновник.

Из соображений безопасности количество школ, переведенных на дистанционную форму обучения, не разглашается.

Накануне стало известно, что 28 школ Ривненской области перешли на дистанционное обучение, из них 7 в областном центре. К таким мерам вынуждены были прибегнуть из-за обострения заболеваемости гриппом и ОРЗ.

Также онлайн до 7 февраля будут учиться некоторые школьники в Черновцах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заслуженный учитель Украины назвал три главные проблемы онлайн-обучения.

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