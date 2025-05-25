''Школы превращаются в фотостудию, а педагог – в контент-мейкера''. Учительница вызвала дискуссию из-за чрезмерного количества фотоотчетов

Украинская учительница начальных классов Юлиана Довгопол выложила видео, в котором подняла вопрос требований к педагогам по поводу организаций мероприятий и фотоотчетов с них. По ее мнению, учителя превращаются в актеров, а урок – в развлекательное шоу.

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Под ее роликом, опубликованным в TikTok, возникла дискуссия в комментариях. Пользователи соглашаются, что это все делается для красивой картинки в соцсетях.

"Не кажется ли вам, что наше образование превращается в "кто больше выставит фото с мероприятия?", – пишет педагог.

Большинство пользователей соглашаются с ней. В комментариях также пишут другие учителя, рассказывая, что если забыли сделать фото, можно считать, что мероприятие не проводили.

"Учебные заведения превращаются в фотостудию, а педагоги – в контент-мейкера. Тематические дни, видео, фото – все для хорошей картинки в соцсетях", "Провела классную викторину. Так увлеклась, что совсем забыла делать фото (не сделала ни одного). Можно считать мероприятия не было".

Также пишут о том, что такие требования не только в школах, но и в детских садах.

"Не только в школах, в детских садах так же. Бесконечные распоряжения: то одно проводить, то другое".

Но есть и комментарии от педагогов, которым нравятся такие дополнительные обязанности.

"А мне очень нравится фотографировать интересные моменты с занятий, чтобы потом бросать родителям", – пишет воспитательница детского сада.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинская учительница обратилась к коллегам из-за "ненужных" тренингов и конкурсов для педагогов.

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