Школы США будут выплачивать ученикам до 100 долларов в неделю: кто и за что сможет получить деньги

Школьный округ Детройта (США) расширяет программу посещаемости уроков. Так, эта инициатива уже помогла повысить посещаемость старшеклассников и теперь будет распространяться на учеников 6–8 классов. Дети смогут зарабатывать 50 долларов (более 2000 грн) еженедельно за отсутствие прогулов.

Об этом сообщает издание The Metro Detroit News. При этом старшеклассники будут получать 100 долларов (около 4500 гривен) в неделю за идеальную посещаемость уроков.

Инициатива вводится в связи с распространением прогулов. Так, в 2024–2025 годах 61% учеников округа пропустили не менее 10% учебного года. Кроме того, будет введена программа совместного использования транспорта и обеспечен бесплатный проезд начиная с детского сада и до 12 класса.

Напомним, что в США школы развивают у детей умение самостоятельно искать информацию, критическое мышление, а также навыки проведения презентаций и публичных выступлений. Так, ученики учатся находить ответы на вопросы, не просто пересказывают факты, а развивают мышление, анализируя, почему так произошло и что можно изменить, а также осваивают навыки уверенного поведения перед аудиторией. В американских школах дети часто проводят презентации и проекты, тем самым не только запоминая информацию, но и учась работать с ней.

Также OBOZ.UA писал об интересных фактах в школах США. Так , например, ученик может обращаться к учителю по имени, а учитель может сказать: "Я не знаю, давайте проверим вместе". Школьник имеет право быть не в настроении, и детей нельзя стыдить при всем классе.

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