Школы в Украине переходят на дистанцинку из-за похолодания: где будет обучение онлайн

Из-за похолодания часть украинских школ перешла на дистанционное обучение. После завершения отопительного сезона все системы были отключены, а повторный запуск – длительный и сложный процесс. В связи с этим в некоторых помещениях учебных заведений температура опустилась ниже допустимой нормы.

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На официальной странице Бучанского городского совета в Facebook отмечено, что все школы Бучи, Лубянки и Ворзеля переходят на онлайн-обучение. В Мироцкой, Блиставицкой, Бабинецкой, Здвижевской и Гавриловской школах уроки продолжаются в очном формате, но по сокращенному графику. Кроме того, все учебные заведения Бучанской общины дополнительно обеспечены обогревателями, которые будут использоваться при необходимости.

В Кировоградской области семь школ Гуровской, 12 Долинской, 20 Александровской, шесть Суботцевской общин и две города Кропивницкого закрыли свои двери из-за снижения температуры в классах. По данным руководителя городского управления образования Ларисы Костенко, в Кропивницком дистанционно учатся ученики лицеев "Лидер" и "Естественных наук". Она рассказала, что еще 10 лицеев и гимназий учатся на смешанной форме.

Из-за ухудшения погодных условий отдельные заведения общего среднего образования города Ривне изменили форму обучения. Каждая школа самостоятельно принимает решение по организации образовательного процесса, подчеркнул Ривненский городской совет. Из 1114 классов, функционирующих в общине, по состоянию на 8 апреля 2025 898 классов продолжают учиться очно. 216 классов девяти заведений общего среднего образования обучаются дистанционно. Лишь пять заведений из тридцати пяти полностью перешли на дистанционную форму.

В Одессе все учебные заведения до конца недели также будут учиться онлайн. Об этом сообщила начальница департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич в Facebook. Она отметила, что, несмотря на это, в школах будут работать дежурные классы.

Директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь в комментарии misto.media рассказал, что пять школ общества решили изменить форму обучения на дистанционную. Среди них № 1, № 2, № 13, № 15, № 16. В то же время чиновник отметил, что в Луцкой общине все школы в сельской местности, а также некоторые заведения в городе, кроме централизованного, имеют еще и автономное отопление. Поэтому обучение у них будет продолжаться в очном формате.

Сокращенные уроки с 7 апреля ввели в школах Переяславской общины, а уже с 9 апреля некоторые учебные заведения переходят на дистанционные уроки полностью, передает Proslav. В то же время решение о формате обучения принимает каждая школа индивидуально. Тем временем детские сады продолжают работать в обычном режиме. Учреждения в селах общины (Гланышевская, Волчковская и Демьянецкая гимназии) имеют твердотопливные котлы, которые позволяют им обогревать помещения.

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