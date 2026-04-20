Школы зациклены на экзаменах, а выпускники не готовы к жизни: в Британии забили тревогу из-за 'академической сортировки'

В Великобритании забили тревогу из-за чрезмерной сосредоточенности на "академической сортировке" в школах и зацикленности на экзаменах. В связи с этим ученики выпускаются из учебных заведений, не имея навыков, необходимых им во взрослой жизни.

Об этом заявил Алан Милберн, экс-министр правительства Тони Блэра, ссылаясь на результаты последних опросов, передает Тһе Guardian. Чиновник отметил, что школам нужно делать больше, чтобы наряду с формальной квалификацией обеспечить молодежь "навыками коммуникации и сотрудничества, ловкостью и креативностью".

"Учителя правы. Мы создали систему образования, которая блестяще сортирует молодежь по академическим способностям, но плохо готовит ее к взрослой жизни. Работодатели снова и снова говорят, что молодежь не готова к работе. Высокие образовательные стандарты и реальные навыки не конкурируют", – сообщил Милберн.

74% учителей сказали, что слишком много внимания уделяется успешной сдаче экзаменов. 73% – что недостаточно внимания уделяется подготовке учеников к трудоустройству или развитию "мягких навыков". По мнению политика, полученные данные должны служить "испытанием" для школ, ведь академические достижения и трудоустройство не следует рассматривать как конкурирующие приоритеты.

В то же время, около 73% педагогов считают, что образовательную программу можно было бы адаптировать для предоставления более широкого набора профессионально-ориентированных навыков без снижения стандартов. 98% опрошенных поддержали консультации по вопросам карьеры во всех школах, 92% – больше прикладных или профессиональных путей до 16 лет, а 95% – альтернативные пути для учеников, которые испытывают трудности с действующей системой. Шестеро из десяти учителей заявили, что социальные навыки молодежи ухудшились за последние пять лет, а 66% считали, что общая готовность к работе снизилась.

Такие данные чиновник озвучил после независимого исследования причин, почему растущее количество молодежи не учится и не работает. Согласно последней официальной статистике, почти 1 миллион молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет попадают в эту категорию, что вызвало беспокойство относительно долгосрочных экономических и социальных последствий.

Милберн считает, что школы могли бы пойти дальше в укреплении связей с работодателями и расширении доступа к содержательному опыту работы. Он утверждает, что более тесное взаимодействие с рынком труда будет иметь решающее значение для улучшения результатов.

