Шпундра и верещака: что означают колоритные украинские слова
Мода на все украинское, которая держится в последние годы, знакомит нас не только с уникальными словами украинского языка, но и с забытыми национальными блюдами. Мы с радостью изучаем не только интересные рецепты борща из разных регионов, но и открываем для себя старинные рецепты и изучаем их названия.
Скажем, в древних кулинарных книгах можно найти такие блюда как шпундра и верещака. OBOZ.UA поинтересовался, что кроется за этими названиями.
Шпундра
Это блюдо еще называют во множественном числе "шпундри". Именно в такой форме упоминает его в своей "Энеиде" Иван Котляревский:
- Був борщ до шпундрів з буряками, А в юшці потрух з галушками.
Основу блюда составляет жареная с луком свинина, тушеная со свеклой в свекольном соусе. Обычно для приготовления берут подчеревину или грудину. А заправляют такое блюдо мукой или запаренным тертым пшеном.
Верещака
Услышав это существительное впервые, можно подумать, что речь идет о ком-то, кто много верещит. И это не будет ошибкой – таким является первое его значение. Но верещакой называют также блюдо из жареной свинины, похожее на шпундру. Вот как вкусно ее описывает писательница Наталена Королева:
- Масна була, корінням заморським міцно приперчена, верещака з чорносливом грецьким та свининою свійською.
Готовят верещаку не только из грудины или поребрины, также для нее используют свежую подчеревину или даже свеженачиненные колбасы. Мясо тушат в свекольном квасе, а заправляют тертым хлебом или сухарями.
