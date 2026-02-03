Шпундра и верещака: что означают колоритные украинские слова

Мода на все украинское, которая держится в последние годы, знакомит нас не только с уникальными словами украинского языка, но и с забытыми национальными блюдами. Мы с радостью изучаем не только интересные рецепты борща из разных регионов, но и открываем для себя старинные рецепты и изучаем их названия.

Скажем, в древних кулинарных книгах можно найти такие блюда как шпундра и верещака. OBOZ.UA поинтересовался, что кроется за этими названиями.

Шпундра

Это блюдо еще называют во множественном числе "шпундри". Именно в такой форме упоминает его в своей "Энеиде" Иван Котляревский:

Був борщ до шпундрів з буряками, А в юшці потрух з галушками.

Основу блюда составляет жареная с луком свинина, тушеная со свеклой в свекольном соусе. Обычно для приготовления берут подчеревину или грудину. А заправляют такое блюдо мукой или запаренным тертым пшеном.

Верещака

Услышав это существительное впервые, можно подумать, что речь идет о ком-то, кто много верещит. И это не будет ошибкой – таким является первое его значение. Но верещакой называют также блюдо из жареной свинины, похожее на шпундру. Вот как вкусно ее описывает писательница Наталена Королева:

Масна була, корінням заморським міцно приперчена, верещака з чорносливом грецьким та свининою свійською.

Готовят верещаку не только из грудины или поребрины, также для нее используют свежую подчеревину или даже свеженачиненные колбасы. Мясо тушат в свекольном квасе, а заправляют тертым хлебом или сухарями.

