Штрафов за ошибки нет. Как проходит сертификация учителей в Украине: история из первых уст

Учитель украинского языка и литературы из Харьковской области Дмитрий Кияшко рассказал, как в Украине происходит сертификация педагогов. Он убежден, что процесс аттестации один раз в пять лет себя исчерпал, поэтому его совершенно правильно заменяет сертификация.

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Своим опытом он поделился в статье для "НУШ". Кияшко отметил, что сертификация является стимулом для педагогического роста.

Он рассказал о трех этапах сертификации. Важно, что эта процедура добровольная, педагогов не заставляют это делать. В случае неуспешной сдачи теста они не теряют категорию или педагогическое звание, а те, кто успешно прошел сертификацию, могут получать доплаты.

Итак, отмечает Кияшко, первый этап сертификации учителей – это независимое тестирование, похожее на ВНО: промаркированные индивидуальные парты, тестовая тетрадь и бланк ответов, есть наблюдатели, которые следят за проведением и сообщают время, есть пломбированный конверт с заданиями.

Второй этап – самооценивание, где учитель превращается в критика, который должен проанализировать свою работу.

"Иногда важно остановиться и посмотреть на пройденный путь. Этот этап предоставляет такую возможность. Также было интересно сравнить результаты самооценки с результатами изучения практического опыта от экспертов сертификации", – отметил педагог.

Третий этап сертификации – наблюдение образовательного эксперта за работой учителя. Эксперты Государственной службы качества образования (учителя-практики, прошедшие обучение и тестирование) оценивают 15 профессиональных компетентностей, определенных Профессиональным стандартом, по 32 критериям.

Кияшко отмечает, что на этом этапе нужно провести занятия так, как всегда, и подготовить краткий анализ уроков.

"Помимо собственно проведения занятий, на этом этапе для меня очень ценным стали самопрезентация и интервью. Очень редко случается хорошо похвастаться достижениями и похвастаться наработками", – добавил педагог.

После успешного прохождения сертификации он и сам стал экспертом по сертификации.

Напомним, что в Украине 9 января завершилась регистрация педагогов для участия в сертификации. Зарегистрировались 3353 учителя (всего было 5000 мест). Пассивными оказались преподаватели математики, украинского языка и литературы, а также истории и гражданских дисциплин.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году 1478 учителей успешно прошли сертификацию. Лучше всего справились преподаватели истории и гражданских дисциплин – 297 учителей из 462 зарегистрированных преодолели пороговый балл в 103 необходимых.

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