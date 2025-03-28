'Штрафы и двойки вызовут только негатив'. Учитель-звезда TikTok выступил против запрета русского языка на переменах

Украинский учитель начальных классов и популярный тиктокер Владимир Коренев считает, что запрет на русский язык на переменах будет вызывать только протесты у школьников. Педагог уверяет, что детей лучше поощрять общаться на украинском.

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Такое мнение школьный преподаватель высказал в подкасте Литера ЛТД. Учитель пообщался с педагогом и ведущим Антоном Атаманчуком, который, наоборот, поддерживает такой запрет и считает, что времени для поощрения уже было достаточно. Коренев объясняет, что когда детей начинают штрафовать или ставить двойки, то это может вызвать негатив к украинскому языку.

"Я вообще не люблю запреты, потому, вспоминая себя школьником и студентом, понимаю: если мне говорят, что это нельзя, это значит, что надо газ в пол и делать все наоборот. То есть я больше за поощрения говорить на украинском, чем запрещать что-то другое. Я за поощрения. Мне кажется, что это более действенно. Это сложнее, но более действенно", – говорит Коренев.

"Нужно на это влиять, нельзя закрывать глаза и говорить, что ничего не происходит с этим. Просто нужно работать. Поощрения, возможно, какие-то другие инициативы", – добавил он.

Педагог говорит, что детям нужно объяснять, что в школе действуют правила, которые необходимо соблюдать. При этом ученикам можно привести в пример работу их родителей, где тоже есть требования. А в случае, если что-то не нравится, можно сменить учебное заведение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Артур Пройдаков объяснил, почему запретить русский язык на переменах будет сложно.

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