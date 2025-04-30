Швейцария бьет рекорды – почти 31 000 евро в год: во сколько обойдется начальная школа в странах Европы, Азии и Америки

Учеба в частной начальной школе Швейцарии стала самой дорогой среди других стран Европы, Азии и Америки. В частности, родителям в Берне нужно отдать за год образования 30 900 евро (около полутора миллионов гривен).

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Такими данными поделилось издание Вчися.Медіа, ссылаясь на данные с сайта Numbeo, где можно сравнить стоимость проживания, обучения и т.п. в разных городах мира. Второй страной в списке стали США, где один год в начальной школе обойдется в 27 150 евро (около 1,3 млн грн).

Третье место разделили между собой Сингапур и Сеул (Южная Корея). За год образования в начальной школе здесь нужно заплатить 26 100 евро (чуть больше 1,2 млн. грн.).

Далее страны разместились так:

Лондон, Великобритания – 21 660 евро (чуть больше 1 млн грн)

Тайпэй, Тайвань – 17 400 евро (свыше 800 тыс. грн)

Оттава, Канада и Париж, Франция – 15 500 евро (около 733 тыс. грн)

Токио, Япония – 14 300 (более 675 тыс. грн)

Бразилиа, Бразилия – 13 700 евро (647 тыс.грн)

Варшава, Польша – 13 037 евро (616 тыс. грн)

Бангкок, Тайланд – 12 570 евро (594 тыс. грн)

Прага, Чехия – 11 757 евро (более 555 тыс. грн)

Хельсинки, Финляндия – 9 865 евро (466 тыс. грн)

Рим, Италия – 9 310 евро (440 тыс. грн)

Берлин, Германия – 9 250 евро (437 тыс. грн)

Мехико, Мексика – 8670 евро (410 тыс. грн)

Вильнюс, Литва – 8 200 евро (387 тыс. грн)

Киев, Украина – 6 900 евро (326 тыс. грн)

София, Болгария – 6 340 евро (около 300 тыс. грн)

Буэнос-Айрес, Аргентина – 4 800 евро (227 тыс. грн).

Самая дешевая стоимость детского частного сада оказалась в Берлине, Германия. Сумма в год за одного ребенка составляет 2100 евро (чуть больше 99 тысяч гривен). В то же время, в Киеве годовая стоимость составляет 4600 евро (более 217 тысяч гривен). Дороже всего родителям придется заплатить за посещение ребенком детсада в Швейцарии. В частности, в Берне за год необходимо отдать 32 400 евро (более 1,5 миллиона гривен).

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