Сигареты ''курять'' или ''палять''? Как сказать на украинском и что говорят языковые эксперты

В украинском языке слова "курити" и "палити" часто употребляются как синонимы, когда речь идет о человеке, который вдыхает табачный дым. Однако, не все языковые эксперты согласны с этим.

Видео дня

Одни из них считают, что можно говорить и одно, и второе слово, другие – что у слова "курить" более широкое значение. Как же все-таки правильно назвать эту пагубную привычку, читайте в материале OBOZ.UA.

Если обратиться к словарю, то эти два слова имеют не совсем одинаковые значения:

Курити – это вдыхать и выдыхать дым какого-либо вещества, преимущественно табака. Палити – это уничтожать огнем, сжигать; обдавать жаром; печь, прижигать. Но также и вдыхать и выдыхать дым табака.

Исследователь проблем развития и культуры украинского языка Борис Антоненко-Давидович отмечал, что слово "палити" пришло в украинский язык из польского, но оно имеет и другое значение (разводить огонь (костер, пожар), уничтожать огнем). И, несмотря на то, выражения "курити тютюн" и "палити тютюн" считаются тождественными, лучше употреблять только слова "курити" и "курець".

А вот языковед Александр Авраменко уверяет, что эти слова – синонимы, и какое слово вы бы не выбрали, для определения человека, который вдыхает дым – курити или палити – оба будут правильными. Однако тоже советует отдавать предпочтение слову "курити".

"Оба варианта правильные: и "курити", и "палити". Но все же, больше прав в нашем языке имеет глагол "курити"", – говорит он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие три наиболее распространенные ошибки допускают украинцы при переходе на украинский язык.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!