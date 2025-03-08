Синдром 'чистой тарелки': почему не нужно заставлять детей доедать до конца

Родители не должны заставлять своих детей доедать до конца, ведь таким образом возникает привычка игнорировать сигналы насыщения и есть вне комфорта. Кроме того, когда ребята перенасыщаются едой, у них могут возникать неприятные ощущения.

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Такое мнение высказала психолог и тренер по лечению пищевого поведения Лара Заббас в интервью Рarents.com. По ее словам, как у взрослых, так и у детей, аппетит может меняться каждый день, поэтому иногда мальчики и девочки могут быть голоднее, а иногда нет.

"Когда детей заставляют доедать тарелку до конца, их приучают игнорировать сигналы насыщения и есть вне комфорта. Большинство из нас знают то сладкое место, где мы чувствуем себя приятно сытыми. Если мы будем выходить за пределы этого, мы можем быстро почувствовать себя неудобно наполненными, а это неприятное чувство! Заставлять детей продолжать есть делает то же самое", – отмечает эксперт.

Некоторые родители заставляют доедать, потому что хотят избежать перекусов. Однако если дети будут есть через силу, то у них может развиться пищевая тревога и расстройство пищевого поведения.

Специалист советует воспользоваться несколькими рекомендациями, которые помогут мальчикам и девочкам лучше понять свои потребности в еде.

Разрешить описать свой голод. Родителям следует спросить детей, где в теле они испытывают голод и что это за чувство. Обычно люди описывают это как урчание в животе, но оно может проявляться и другими способами, например головокружением, отсутствием энергии или потерей концентрации.

Регулярно проверяйте. Например, "Насколько ты голоден? Где ты чувствуешь этот голод в своем теле?" Можно даже предложить оценить голод по определенной шкале, чтобы помочь детям понять действительно ли они хотят есть.

Сообщить о собственном голоде. Мальчики и девочки действительно очень хорошо распознают признаки насыщения. Так что взрослым стоит подумать о том, когда ребенок отворачивается от еды, когда уже не хочет.

Для тех родителей, которые беспокоятся об остатках пищи, специалист также дала советы. В частности, в случае, когда ребенок не доедает регулярно, следует попытаться давать меньшие порции. Также полезным будет дать свой выбор в блюдах.

Кроме того, эксперт рекомендует, что остатки пищи можно переложить в контейнер и предложить блюдо позже.

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