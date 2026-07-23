Скандал из-за российского мультфильма в киевской школе: сеть возмутил штраф 3400 грн для учительницы

Украинцев возмутил штраф, наложенный на учительницу, которая показывала детям на уроке мультфильм на русском языке. Так, педагогу назначили административное взыскание в размере 3400 грн.

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Под постом в Threads пользователи сети удивились, почему за подобные нарушения назначается столь незначительное наказание. Большинствоукраинцев считают, что за подобные вещи учителей нужно увольнять, ведь им не место в сфере образования. Некоторые предлагали аннулировать дипломы, в то время как другие говорили, что все может начаться с одного мультфильма или книги, а потом в Украине вырастут русифицированные дети.

"У меня вопрос: что у такой учительницы на уме, которая показывает детям мультфильмы на русском языке? У меня в классе были дети, у которых отцы погибли или были ранены на войне. Была девочка, которая с мамой бежала из зоны оккупации. И я бы им такая сказала: "А давайте мультик посмотрим". Какая-то ерунда".

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"Небольшой штраф. Будем надеяться, что следующему нарушителю грозит штраф и аннулирование диплома".

"Зачем в школе мультфильмы на русском? Обучение в Украине на украинском языке, просмотр мультфильмов на русском – это поддержка страны-агрессора. Зачем детям это показывать?"

"Сегодня одна включит мультик на русском, завтра еще одна, через неделю еще одна покажет книжку на русском, потому что что тут такого. А потом – оп, и все в школах щелкают москальскими челюстями, потому что все началось с "а что тут такого, мелочь".

"Я бы хотела, чтобы люди, которые русифицируют украинских детей, лишались права работать в сфере образования".

"Увольнять нужно было. Зачем детям в Украине, в украинской школе показывать цапские мультфильмы?"

Напомним, в Киеве оштрафовали учительницу лицея за нарушение языкового законодательства. Во время урока в первом классе учительница использовала фрагмент мультфильма на русском языке. Омбудсмен Елена Ивановская вынесла постановление о наложении штрафа в размере 3400 гривен.

В службу языкового омбудсмена обратился отец ученика, ветеран российско-украинской войны, сообщив о нарушении языковых прав детей в образовательном процессе. В ходе рассмотрения материалов педагог признала факт нарушения.

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