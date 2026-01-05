Руководительницу отделения языковой школы Helen Doron Елену Серебрякову освободили от управления образовательным центром в Киеве. Кроме того, ей будет вручен протокол со штрафом.

Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в проекте "Это никто не будет смотреть". По ее словам, после разглашения инцидента, его сразу было взять на государственный контроль.

"Мы сразу начали государственный контроль и, на данный момент эта горе-учительница уволена и буквально завтра будем вручать и протокол со штрафом", – отметила языковой омбудсмен.

Что известно о скандале

Владелица франшизы Helen Doron в Киеве разговаривала с детьми на русском языке. Когда же получила просьбу соблюдать закон и общаться на государственном, то начала себя агрессивно вести.

Так, замечание сделало несколько мам, которые находились в заведении, пока их дети были на занятии. В ответ Серебрякова назвала родителей "нацистами". Об этом рассказала мама одного из учеников, Елена Корусь. По ее словам, отстраненная владелица школы недавно вернулась из Испании, где жила с мужем несколько лет. Они общаются на русском с "ярко выраженным московским акцентом".

"Разговаривают они с мужем оба на русском с таким ярко выраженным московским акцентом... Эта директорша зашла в группу во время урока и на москальском языке со своим московским акцентом: "Ваас на каамеру виднаа, вааши рааадителии все увидят каак вы себя здесь ведете." Когда она закрыла дверь, я спокойно заметила, что часть детей не понимает русский", – написала Корусь.

После того, как мама ученика отметила, что заведение – это публичное пространство, Серебрякова сказала, что это ее "личное пространство" и предложила отчислить ребенка с курсов, если женщину что-то не устраивает. Также она начала называть родителей "нацистами".

"Эта особа кричала, что она здесь 25 лет живет, а мы ничего не понимаем... Потом она начала кричать, что мы нацисты", – добавила мама ученика.

Как отреагировала языковая школа Helen Doron

Впоследствии на официальной странице в Instagram центральный офис учебного заведения сообщил, что владелицу киевской франшизы отстранили от управления центром. Также ей запрещено коммуницировать с родителями и учениками, а также начат процесс официального расторжения договора франшизы. Также в сообщении было отмечено, что образовательный процесс будет продолжен, однако под руководством новой команды. Компания подчеркнула, что поведение Серебряковой является "абсолютно неприемлемым" и противоречит этическим, профессиональным и коммуникационным стандартам сети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Сумах работает образовательное пространство, где дети учат русский язык и читают российских авторов.

