''Сколько нужно рулонов?'' Появились примеры задач по математике в PISA-2022, с которыми не справились украинские школьники

Кандидат педагогических наук и старший экзаменатор по кодированию открытых ответов на задачи математической области исследования PISA Юлия Привалова рассказала, какие задания проходили украинские подростки на международном исследовании. По ее словам, они были разными, однако имели определенный подход к формулировке.

Об этом педагог рассказала в интервью Новой украинской школе. Она привела в пример одну из задач, где нужно найти количество рулонов, которыми необходимо оклеить стену размерами 2 на 3 метра, при условии, что известна ширина и длина одного рулона обоев. По ее словам, в PISA применяются другие подходы, поэтому дети могли теряться.

"Задачи были разные: и достаточно простые – в одно действие, и более сложные, требовавшие соображений и занимавшие определенное время. В PISA применяется совсем другой подход к формулировке задач. Например, в классе делают ремонт и нужно оклеить обоями стену размерами 2 на 3 метра. Если ты знаешь ширину и длину одного рулона обоев – сколько рулонов понадобится на стену и т.п.", – сказала педагог.

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Кроме того, школьникам предлагалось найти площадь прямоугольника со сторонами 3 на 4 метра или площадь стены спортивного зала или классной комнаты размером 2 на 3 метра. Однако, по ее словам, в задачах PISA это звучит по-другому.

Именно потому, что дети привыкли к стандартным формулировкам, они теряются при решении задач, считает Привалова. Она рассказывает, что в случае, когда задания звучат необычно для подростков и меняется их контекст, школьникам нужно сначала понять первоначальное условие.

"Фактически надо найти ту же самую площадь, потому что с точки зрения математики задача не отличается, а вот по контексту и формулировке разница есть. Ребенок воспринимает это как некую историю, в которой вроде бы нет математики", – делится преподавательница.

Она добавляет, что ученики, которые смогли осмыслить и построить математическую модель по заданной задаче – нашли решение. А те, кто не смог разобраться, не выполнили упражнения.

"Падение результатов по математической грамотности может быть связано с понижением уровня читательской грамотности. Ведь без осознанного чтения, привычки читать и анализировать текст невозможно решать задачи", -– уверяет специалист.

По ее словам, исследование PISA – это не самоцель, а инструмент диагностики, помогающий показать проблемы в обучении.

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