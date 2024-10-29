Сколько раз в год нужно пересаживать учащихся и как это правильно делать

Не менее двух раз в год учителя должны пересаживать школьников в классе за другие парты и на другие ряды. Это необходимо для профилактики нарушений осанки.

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Однако парты и стулья должны соответствовать росту школьника, также следует учитывать остроту зрения и слуха. Об этом сказал юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе.

Такие правила прописаны в Санитарном регламенте для учреждений общего среднего образования (абзац 14 пункт 12 раздела 3).

Также в этом документе прописаны требования, как и на каком расстоянии должны располагаться парты относительно стен, доски и друг друга, чтобы все ученики имели возможность хорошо слышать и видеть все, что происходит на уроке.

Кроме того, санитарный регламент содержит советы, где лучше размещать учащихся с патологиями или частыми заболеваниями. Например, ученики с патологией органа зрения должны сидеть за первой партой в первом ряду (от светонесущей стены).

А дети с пониженным слухом – за первыми и вторыми рабочими столами крайних рядов. Школьников, часто болеющих простудными заболеваниями, ревматизмом, ангиной, размещают в третьем ряду (около внутренней стены).

Кроме того, учитель должен учитывать, если в классе есть школьники с особыми образовательными потребностями. Места таких учеников следует оборудовать соответственно их потребностям.

Как сообщал OBOZ.UA, молодые учителя сталкиваются со многими проблемами, устраиваясь в учебные заведения. Самой главной из них становится зарплата, ведь она не позволяет жить в полной мере, оплачивать счета, лекарства, продукты. Из-за этого педагогам приходится искать подработку

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