Сколько стоит обучение на бакалавра в 2024 году: таблица специальностей

В 2024 году наиболее дорогой отраслью знаний стала "Информационная технология инженерия программного обеспечения". Ее максимальная стоимость составляет 321 003 гривен. В нее входят такие специальности как: "Системный анализ", "Управление и администрирование", "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок", "Менеджмент" и "Маркетинг".

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Вторыми в списке стали области знаний "Богословие", "Гуманитарные науки", "Социальная работа" и "Социальные и поведенческие науки". Максимальная стоимость обучения предполагает 129 тысяч гривен. Об этом сообщает Оsvita.ua.

Информация в представленных таблицах приведена по фиксированному, открытому и внебюджетному конкурсным предложениям.

Напомним, больше всего заявлений, которые подавали абитуриенты во вступительной кампании 2024 года, было зарегистрировано на специальность "Психология" – 49 792 абитуриента. Второй в списке стала специальность "Менеджмент" – 47 813, третьей – "Филология" 44 663. 40 265 заявлений набрала специальность "Право", став четвертой в списке популярных. На пятой позиции – "Компьютерные науки" – 33 121 абитуриент.

Ранее OBOZ.UA писал о трех наименее популярных специальностях среди поступающих в 2024 году.

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