Названы три наименее популярные специальности среди поступающих в 2024 году

Первое место в списке, куда абитуриенты подавали меньше всего заявлений во вступительной кампании 2024 года, заняло "Управление информационной безопасностью". Только 12 выпускников решили получать образование по этому направлению. Следующей стала специальность "Религиоведение", которое избрало 62 абитуриента.

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Третьей, менее популярной специальностью, стала "Образовательные, педагогические науки", куда зарегистрировалось 75 абитуриентов. О результатах вступительной кампании сообщает Оsvita.ua.

Четвертое место в рейтинге наименее популярных специальностей заняло "Общественное здоровье" – 163 поступающих, пятое – "Судостроение" – 217 заявлений.

Также известно, что по сравнению с 2023 годом, по специальности "Право" несколько уменьшилось количество желающих учиться по этому направлению – подано на 17 тысяч меньше заявлений. Кроме того, поступающие меньше выбирали направление "Компьютерные науки" – на 10 тысяч меньше зарегистрированных. Также почти на 7 тысяч сократилось количество абитуриентов, желающих обучаться по специальности "Инженерия программного обеспечения".

Напомним, больше всего заявлений, которые подавали абитуриенты во вступительной кампании 2024 года, было зарегистрировано на специальность "Психология" – 49 792 поступающих. Второй в списке стал профессия "Менеджмент" – 47 813, третьей – "Филология" 44 663.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что физика, химия и другие естественные науки оказались на грани катастрофы из-за низкого количества заявлений на поступление.

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