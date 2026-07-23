Сколько стоит жизнь в Омане, недостатки украинской школы и как 5-летний сын растет патриотом Украины. Вторая часть интервью с Анной Налакат

Выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Налакат уже восемь лет находится за границей – сразу после свадьбы она жила в Бахрейне, затем вместе с мужем-индийцем переехала в Оман. Несмотря на то, что образование в странах Востока имеет существенные отличия, а подход к воспитанию порой уступает нашему, женщина убеждена: Украине стоит поучиться ставить на первое место личность ребенка, а не академические знания.

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В первой части интервью Анна рассказала OBOZ.UA, что ее удивило в детских садах Омана, объяснила, почему в Индии сложилась жесткая конкуренция среди абитуриентов, и развенчала стереотипы об арабских женщинах. Какие воспоминания остались у украинки об обучении на родине, сколько денег нужно для комфортной жизни на Востоке и почему сын Дамир всем говорит, что он родом из Украины – далее.

– Аня, чем тебе запомнилась украинская школа? Что бы ты изменила в нашей системе образования или, наоборот, передала бы в качестве опыта другим странам?

– О школе у меня остались самые теплые воспоминания, чего об университете, к сожалению, сказать не могу. Не знаю, как там сейчас, ведь меняются и система, и дети, и учителя. Однако мне очень хочется, чтобы школа и университет были пространством именно для знаний, а не для оценок, потому что тогда это мне напоминало забег на дистанцию под названием "получи наивысший балл". На первом месте всегда должен быть ребенок, которого воспринимают как личность.

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– А что бы ты могла посоветовать будущим абитуриентам и студентам, которые хотят учиться или работать за границей?

– Во-первых, совет банальный, но ключевой – учить английский. Он просто открывает перед вами мир. Во-вторых, стоит заранее проанализировать, комфортен ли для вас менталитет будущей страны. Например, на Ближнем Востоке – в частности, в Бахрейне и Омане – подход к работе и ее темп кардинально отличаются от украинских. Чтобы адаптироваться к здешним правилам, нужно обладать немалой гибкостью. Наверное, именно поэтому я до сих пор нахожусь в декрете, хотя сыну уже пять лет.

Также заметила, что в этом регионе человека не всегда ценят как работника – ты скорее рабочая единица, которую легко кем-то заменить. Конечно, встречаются компании с высокой корпоративной культурой и хорошими условиями, но если сравнивать, то в Киеве у меня был гораздо лучший профессиональный опыт.

– Сколько денег, как сейчас принято спрашивать, нужно вашей семье для комфортной жизни в Омане? И если сравнивать с Бахрейном – где в итоге дороже?

– Цены в Бахрейне и Омане почти одинаковые – где-то есть некоторая разница, но она незначительна. Вообще в Омане я почти ничего не покупаю, стараюсь все необходимое брать из дома, заранее. Даже если вещь можно приобрести здесь, я сознательно покупаю в Украине, чтобы поддержать нашу экономику.

То же самое касается врачей и различных процедур, хотя в Омане у нас есть хорошая страховка и качественная доступная медицина. При необходимости здесь можно без проблем записаться на прием даже на девять вечера в тот же день.

Поэтому мне объективно сложно назвать точную сумму, которая требуется в месяц нашей семье или мне лично. Но моему мужу точно повезло с женой: мне не нужны 100 брендовых сумок или дорогая косметика, поэтому и расходы у нас умеренные (смеется).

Большая часть бюджета, конечно, уходит на еду и аренду жилья. Что касается квартиры, могу сказать точнее: наша трехкомнатная квартира без мебели – с отдельной кухней (не студия), гостиной и двумя кладовыми – стоит 51–52 тысячи гривен в месяц без учета коммунальных услуг. В стоимость входит и вся инфраструктура дома: на крыше есть терраса с детской площадкой, большой бассейн, а также отдельные мужской и женский спортзалы.

В Омане комплексов такого типа немного, поэтому и цена выше, хотя в целом можно найти и более дешевые варианты – все зависит от района. Например, в кварталах, где проживают западные экспаты, цены на аренду начинаются от 60 тысяч гривен, и это за небольшие по площади квартиры. Люди с более высоким доходом обычно снимают виллы – там цены начинаются от 100 тысяч гривен.

Что меня удивило в этом регионе, так это то, что в доме будет ровно столько ванных комнат, сколько и спален, плюс дополнительная гостевая уборная.

А вот домашний персонал – помощники, уборщицы, няни – зарабатывают здесь немного. В Украине такой труд ценится значительно выше. Например, минимальная зарплата помощницы по дому здесь составляет 18 тысяч гривен. За эти деньги женщина живет с работодателями, питается за их счет и получает базовые средства гигиены. У нее один выходной в неделю, а раз в два года хозяева обязаны оплатить ей отпуск и билеты домой.

Google сообщает, что средняя зарплата в Маскате составляет 850–1200 риалов (это примерно 90–138 тысяч гривен). На мой взгляд, эти цифры несколько завышены, но контраст с 18 тысячами помощницы все равно ощутим. Мы, например, иногда вызываем уборщика раз в две-три недели: разовая уборка квартиры площадью 140 квадратных метров обходится примерно в 600 гривен.

Зато электроэнергия здесь дорогая, особенно летом, когда кондиционеры работают почти круглосуточно. Счет за свет в нашей квартире составляет минимум 5 тысяч гривен, а в самые жаркие месяцы может достигать и 7 тысяч. Если же жить в вилле, то коммунальные расходы на электроэнергию могут составить и 20 тыс. гривен.

– Чего тебе больше всего не хватает за границей? По чему из Украины ты скучаешь?

– За границей больше всего не хватает именно ощущения дома, когда вокруг все родное – в этом и заключается главная ценность. На самом деле я не создана для эмиграции, поэтому скучаю абсолютно по всему. Хотя в Омане мне очень нравится то, как люди общаются в повседневной жизни: никто ни с кем не грубит, не ссорится ни по поводу, ни без. Всё как-то спокойно, доброжелательно, тебе всегда с радостью помогут и подскажут.

У нас это все-таки по-другому – и я имею в виду даже время до полномасштабного вторжения. Конечно, сейчас сравнивать украинцев с кем-то просто бессмысленно: люди выживают в условиях войны, поэтому внимание общества сегодня сосредоточено совсем на другом.

Если брать чисто бытовые примеры, то не хватает привычных для нас продуктов. Гречка или сельдь здесь иногда продаются, но это товары "из болот" (России. – Ред.), поэтому я их не куплю ни за что. Сосиски и колбасы в здешних магазинах просто ужасные. Без этого, конечно, можно легко прожить, но иногда хочется чего-то такого "вредного", а его нет. Я всегда привожу из Украины сырую перетертую домашнюю малину – это наш абсолютный фаворит с мужем.

Также здесь нет такого разнообразия пекарен, где можно выбрать хлеб на любой вкус. А если и найдешь что-то, близкое по качеству к нашему, то буханка будет стоить около 300 гривен.

Что удивительно – я нигде не встречала обычного ванильного мороженого в стаканчике. Однако недавно в Омане появилось наше мороженое "Рудь", поэтому я покупаю его сыну время от времени, потому что он не любит разные добавки. Кстати, здесь также продается сливочное масло "Ферма", как-то даже видела их глазированные сырки, есть винницкая курятина и наше украинское подсолнечное масло.

– Я знаю, что вы периодически приезжаете с сыном в Украину. Это очень трогает, особенно на фоне историй многих наших соотечественников, которые уехали за границу после 24 февраля 2022 года и с тех пор ни разу не возвращались. Дамиру нравится в Украине?

– Дамир родился в Бахрейне, сейчас мы живем в Омане, но когда его спрашивают, откуда он, он всегда отвечает: "Из Украины". Ему было всего два месяца, когда я впервые прилетела с ним домой. Мы проводим в Украине очень много времени: в позапрошлом году жили там семь месяцев – муж приезжал к нам, а еще мы встречались в Европе. В прошлом году были дома пять месяцев.

Поэтому Дамир невероятно любит Украину. Длянего это настоящий дом, а не просто место, куда приезжают в отпуск. Он постоянно вспоминает своих друзей, а мой папа регулярно показывает ему по видеосвязи наших собачек и котиков, как расцвела яблонька, как выпал снег или какой сильный ливень прошел. Дамир может сам позвонить бабушке с дедушкой и разговаривать без меня – у них действительно очень тесная связь.

Вообще я считаю, что для дошкольников нет ничего лучше украинской деревни. Это уникальный опыт и свобода, которые не заменят никакие, даже самые лучшие, центры развития.

В последнее время сын даже спрашивает: "Почему мы вообще живем в этом Омане? Я хочу жить в Украине. Вот поеду туда и не вернусь сюда". Поэтому наша самая большая мечта – быть дома, но это уже планы на послевоенное время.

– Есть ли что-то, что удивляет Дамира в Украине?

– Помню, когда-то ему было сложно понять сезонность фруктов. В Омане большинство продуктов привозные, поэтому клубнику или арбузы можно купить круглый год. Правда, по вкусу иностранная клубника и близко не стоит рядом с нашей, украинской.

– На каком языке вы общаетесь между собой с мужем, а на каком – с сыном? Похоже, Дамир растет настоящим полиглотом. Как у него идет изучение языков?

– С Дамиром я общаюсь на украинском, а втроем мы разговариваем на английском. Родной язык моего мужа – малаялам, он считается самым сложным среди индийских языков. Я даже не могу повторить за ним слова, а вот у сына получается очень хорошо, хотя он знает буквально несколько фраз. Впрочем, в ближайшем будущем планируем начать изучение малаялам более серьезно.

В детском саду Дамир также учит арабский и делает замечательные успехи. Бывает, он скажет что-то нам с мужем и смеется, потому что мы ничего не понимаем. Возможно, хотя бы ребенок будет говорить по-арабски, ведь муж уже столько лет живет в этом регионе, а язык так и не выучил.

А недавно Дамир начал заниматься онлайн с преподавательницей из Украины. Со мной он наотрез отказывался учить буквы, а с ней занятия очень нравятся – теперь сын просто не может дождаться очередного урока с Ниной!

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