Сколько студентов-бюджетников находят работу после выпуска: цифры МОН

Среди студентов, которые учились на бюджете, после выпуска из вуза или колледжа нашли работу почти 59%. Таковы результаты мониторинга, проведенного Министерством образования и науки с Министерством цифровой трансформации и Пенсионным фондом.

Исследовали трудоустройство тех, кто выпустился в период с 1 ноября 2017 по 30 октября 2018-го. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Данные об уровне трудоустройства студентов-бюджетников собирали:

В МОН отметили, что такой мониторинг в Украине провели впервые.

Чиновники узнавали карьерную судьбу таких студентов:

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которые учились именно на бюджетные деньги;

которые учились в вузах;

или учившихся в учреждениях профессионального образования (колледжах);

которые закончили обучение за бюджетные средства в период с 1 ноября 2017 года по 30 октября 2018 года и не продолжили обучение по следующему уровню образования.

При исследовании учитывали работу по состоянию на 1 ноября 2021 года:

по найму – по основному месту работы или совместительству;

договором гражданско-правового характера;

договору ведения предпринимательской деятельности (в частности, ФЛП);

независимой профессиональной деятельности или другой задекларированной самозанятости.

К занятым причислили также:

военнослужащих;

лиц рядового и начальствующего состава органов охраны правопорядка (если такая информация не является информацией с ограниченным доступом);

тех, кто находится в социальном отпуске.

Во избежание ошибок в качестве занятых учли освободившихся не позднее 1 августа 2021 года или имеющих не менее 18 месяцев страхового стажа после выпуска.

Согласно результатам мониторинга, процент занятости среди выпускников вузов составляет почти 59%. Для разных образовательных уровней показатель колеблется от 50% (бакалавр) до 72% (специалист).

Самые высокие показатели занятости у специалистов таких сфер:

медицины;

гражданской защиты;

пожарной безопасности.

Самые низкие показатели трудоустройства имеют специалисты морского дела и сферы информационных технологий, которые не вносят пропорциональный вклад в формирование бюджетов и пенсионной системы Украины.

Высокий процент трудоустройства выпускников-бюджетников в Сумской, Черниговской и Киевской областях. Самые низкие – в Черновицкой, Луганской и Ивано-Франковской областях.

В МОН также отметили, что с 1 ноября 2017 по 30 октября 2018 продолжили обучение для получения следующего уровня образования или другой специальности почти 63% младших специалистов и более 73% бакалавров.

Показатели трудоустройства МОН учтет в 2022 году при распределении бюджетного финансирования между вузами. Это значит, что по результатам мониторинга на какие-то специальные сократят количество бюджетных мест, на какие-то – увеличат.

"Именно благодаря мониторингу имеем возможность анализировать тенденцию трудоустройства специалистов и скорректировать распределение бюджетного финансирования между заведениями высшего образования", – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В МОН подчеркнули, что данные собирали только в цифровом формате – в университетах и колледжах, никто не собирал справок или бумажных документов. Чиновники сделали это благодаря налаживанию информационного обмена между Единой государственной электронной базой по вопросам образования и Государственным реестром общеобязательного государственного социального страхования.

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